23 हजार फीट गहरे पानी में मिला मलबा, 78 साल पहले डूबा था अमेरिकी जहाज

फिलीपीन सागर (Philippine Sea) में खोजकर्ताओं को डूबे हुए जहाज का मलबा मिला है. इसकी खास बात यह है कि यह अब तक का सबसे गहराई में मिलने वाला जहाज है. खोजकर्ताओं ने इसे 22,621 फीट (6,895 मीटर) की गहराई में खोजा है.

जहाज यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स (USS Samuel B Roberts) के अवशेषों को हाल ही में, अरबपति खोजकर्ता विक्टर वेस्कोवो (Victor Vescovo) और सोनार विशेषज्ञ (Sonar specialist) जेरेमी मोरिजेट (Jeremie Morizet) ने खोजा है. इस जहाज को सैमी बी (Sammy B) भी कहा जाता है.

यह 306 फुट लंबा जहाज एक मारक जहाज था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की नौसेना के लिए बनाया गया था. लेटे खाड़ी (Leyte Gulf) की बड़ी लड़ाई का हिस्सा रहे बैटल ऑफ समर (Battle off Samar) में, जापान के साथ आमने सामने की लड़ाई के दौरान, अक्टूबर 1944 में ये पानी में डूब गया था. इस जहाज में 224 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 89 जहाज के साथ ही डूब गए थे.

इस जहाज की लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी. सबमर्सिबल व्हीकल और सोनार-बीमिंग जहाजों के इस्तेमाल से, कैलाडन ओशनिक (Caladan Oceanic) के संस्थापक वेस्कोवो और EYOS खोज दल ने, 17 और 24 जून के बीच छह डाइव कीं. 18 जून को तीन-ट्यूब वाले टॉरपीडो लांचर की मदद से, वे मलबा ढूंढने में कामयाब रहे.

The world’s deepest shipwreck has been discovered by explorers at a depth of 6,895 meters below the waters of the Philippine Sea.https://t.co/W1ceSnV01p