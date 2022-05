US नेवी को समुद्र के ऊपर दिखा फुटबॉल जैसा गोल UFO, फिर समुद्र में गायब हो गया

यूएफओ (UFO) पर हमेशा से ही बहस होती रही है कि ये होते हैं या नहीं. हाल ही में अमेरिकी संसद में सुनवाई के दौरान ये बताया गया था कि सेना के पास अब तक कथित यूएफओ (Unidentified Flying Object- UFO) देखे जाने की 400 से ज्यादा रिपोर्ट हैं. 11 बार तो सैन्य कर्मियों का उनसे बेहद नजदीक से आमना-सामना हुआ था. आज हम अमेरिकी सेना द्वारा लिए गए ऐसे ही एक वीडियो के बारे में बता रहे हैं, जिसमें एक गोलाकार यूएफओ देखा गया था.

2019 में अमेरिकी नौसेना (US Navy) ने ऐसा वीडियो कैप्चर किया जिसमें एक यूएफो को साफ तौर पर देखा जा सकता है. यह UFO समुद्र में लापता होने से पहले कैमरे की स्क्रीन पर काफी देर तक नजर आया था. इस यूएफओ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पेंटागन (Pentagon) ने इसकी पुष्टि की है कि यह फुटेज ऑथेन्टिक है, एकदम सच है. यूएफओ को डॉक्यूमेंट करने वाले फिल्म मेकर जेरेमी कॉर्बेल (Jeremy Corbell) ने इस वीडियो को फिलहाल ऑनलाइन उपलब्ध कराया है.

जेरेमी का कहना है कि अमेरिकी नौसेना ने गोलाकार यूएफओ और एडवांस्ड ट्रांसमीडियम व्हीकल की तस्वीर कैप्चर की हैं. उस फुटेज में से कुछ यहां हैं. जेरेमी कॉर्बेल ने अपनी वेबसाइट पर इस क्लिप और यूएफओ के बारे में डिटेल शेयर की हैं.

जेरेमी कॉर्बेल के मुताबिक, वीडियो 2019 में कैप्चर किया गया था, लेकिन बाद में इसे लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया. माना जाता है कि यह सैन डिएगो (San Diego) के तट पर नौकायन करते समय यूएसएस ओमाहा के कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर से लिया गया था.

हालांकि वीडियो छोटा है, ऐसा लगता है कि यह ऑब्जेक्ट हवा और पानी दोनों माध्यम पर यात्रा करने में सक्षम है. यह एक बेहद एडवांस व्हीकल लग रहा था जो अब तक के किसी भी ज्ञात वाहन या सैन्य वाहनों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसमीडियम ट्रैवल कर सकता था. यह ऑब्जेक्ट काफी छोटा है, रडार इमेजिंग से पता चलता है किइस गेंद नुमा ऑब्जेक्ट का व्यास 2 मीटर है. ये बहुत तेज चलता है, इसकी स्पीड 254 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई थी.

