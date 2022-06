अंटार्कटिका का सबसे गहरा इलाका मिला, पहली बार बनाया गया नक्शा

शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका (Antarctica) के ठंडे दक्षिणी महासागर का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा प्रकाशित किया है. इसमें समुद्र का सबसे गहरा इलाका 'फैक्टोरियन डीप'(Factorian Deep) भी शामिल है, जो समुद्र की सतह से करीब 24,400 फीट नीचे है.

अमेरिकी खोजकर्ता और इंटरप्रोनॉर विक्टर वेस्कोवो (Victor Vescovo) ने 2019 में फैक्टोरियन डीप की खोज की थी. दुनिया के पांच महासागरों के सबसे गहरे बिंदुओं को नापने के लिए अभियान शुरू किया था. ये उसी अभियान का हिस्सा था.

वेस्कोवो ने व्यक्तिगत तौर पर अटलांटिक महासागर के दक्षिण सैंडविच ट्रेंच के नीचे 'लिमिटिंग फैक्टर' नाम की पनडुब्बी चलाई थी. इसे फैक्टोरियन डीप का नाम दिया गया था. दक्षिण सैंडविच ट्रेंच पानी के नीचे की एक घाटी है जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच समुद्र तल पर लगभग 965 किलोमीटर तक फैली है.

वेस्कोवो ने पहली बार दक्षिण सैंडविच ट्रेंच की पूरी लंबाई को मापा था, जिससे दक्षिणी महासागर के 60वें समानांतर के दक्षिण में, सबसे गहरे नए प्वाइंट का पता लगा. अब, फैक्टरियन डीप को पहली बार सीफ्लोर मैप (Seafloor map) पर दिखाया गया है.

हाल ही में, साइंटिफिक डेटा (Scientific Data) जर्नल में प्रकाशित एक नए शोध में, शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने दक्षिणी महासागर के पानी के नीचे के पहाड़ों, घाटियों और पठारों के विशाल नए नक्शे में फैक्टरियन डीप को शामिल किया है.

'Factorian Deep,' the new deepest point in Antarctica's Southern Ocean, mapped for the first time https://t.co/XDSmYicQ2Z