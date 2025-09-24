scorecardresearch
 

Feedback

बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन... कोलकाता में 'बादल फटने' जैसी बारिश का खतरा अभी टला नहीं

कोलकाता में 23 सितंबर को क्लाउडबर्स्ट जैसी भारी बारिश ने शहर को डुबो दिया. एक घंटे में 98 मिमी, 24 घंटों में 252 मिमी पानी गिरा. ट्रेनें-फ्लाइट्स रुकीं, स्कूल बंद. ममता ने सावधानी बरतने को कहा. दुर्गा पूजा पर असर. आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी. अभी इस हफ्ते और बारिश होने की आशंका है.

Advertisement
X
कोलकाता में बारिश के बाद पानी से भरी सड़क पर चलती हुई बस. (Photo: PTI)
कोलकाता में बारिश के बाद पानी से भरी सड़क पर चलती हुई बस. (Photo: PTI)

बंगाल की खाड़ी में मौसम फिर गरजा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 23 सितंबर को अलर्ट जारी किया कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा. 25 सितंबर तक एक नया दबाव बनेगा, जो 27 सितंबर तक डिप्रेशन में बदलकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है. इससे तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ का खतरा है. 

भारी बारिश का अलर्ट: ऑरेंज और येलो जोन

23 सितंबर को पश्चिम बंगाल के गंगा तटवर्ती इलाकों और ओडिशा के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट लगा. यहां 115 से 204 मिमी तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती. असम-मेघालय, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा इलाके, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड-मणिपुर-मिजोरम-त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में येलो अलर्ट है. यहां 64.5 से 115.5 मिमी बारिश संभव. 

यह भी पढ़ें: भारत के इकलौते ज्वालामुखी में विस्फोट, अंडमान के पास आया 4.2 तीव्रता का भूकंप

सम्बंधित ख़बरें

Indian insect australia children diapers
बच्चों के डायपर में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा भारतीय कीड़ा, 1.58 लाख करोड़ रुपये के अनाज को खतरा 
Himalayan Musk Deer RTI
खत्म हो रहे हिमालयन कस्तूरी मृग... प्रजनन कार्यक्रम नाकाम, RTI से खुलासा 
monsoon crosses himalaya
हिमालय पार कर तिब्बत पहुंच गया मॉनसून... क्या आने वाली है बड़ी मुसीबत?  
Flood disaster in Kolkata, 9 lives lost.
जलभराव से कोलकाता बेहाल, दुर्गा पूजा के बीच कैसे हैं हालात? देखें  
Heavy rains in Kolkata, crisis for Durga Puja.
कोलकाता में बारिश से आफत, दुर्गा पूजा पर संकट; रिपोर्ट 

kolkata rainfall

कोलकाता में क्लाउडबर्स्ट जैसी स्थिति

23 सितंबर की सुबह 3-4 बजे के बीच कोलकाता पर घने बादल छाए. ये बादल इतने ऊंचे (5-7 किमी) थे कि एक घंटे में 98 मिमी बारिश हो गई. 24 घंटों में कुल 247-252 मिमी पानी गिरा, जो शहर को साल भर की 20% बारिश के बराबर है. यह 37 सालों में सबसे भारी बारिश थी. मौसम विभाग (आईएमडी) ने इसे 'नियर क्लाउडबर्स्ट' कहा. रातभर की बौछारों से सुबह होते ही शहर डूब गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मिग-21 की विदाई और तेजस का स्वागत... जानिए नए वाले फाइटर प्लेन में अलग क्या है?

मौतें, जलभराव और परेशानी

बारिश ने कोलकाता को ठप कर दिया. सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया, खासकर हावड़ा, साउथ कोलकाता और ईस्ट कोलकाता में. लोग नावों पर सवार होकर घर लौटे. कम से कम 8 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बिजली के तारों से चिपकने या चमकने से. ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बाधित. 30 फ्लाइट्स रद्द, 42 लेट. मेट्रो और लोकल ट्रेनें रुकीं. स्कूल-कॉलेज बंद. अमेरिकी दूतावास ने भी छुट्टी घोषित कर दी. दुकानें डूबीं, बाजार बंद. लोग घरों में कैद हो गए.

kolkata rainfall

सीएम ममता की अपील

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा. उन्होंने कहा कि घर से बाहर न निकलें, बिजली के तारों से दूर रहें. नगर निगम ने पंप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू किया, लेकिन बारिश रुकने का नाम न लेने से मुश्किल. आईएमडी ने दुर्गा पूजा (26 सितंबर) तक ऑरेंज अलर्ट जारी रखा. भारी बारिश जारी रह सकती है.

यह भी पढ़ें: जिससे तबाह हो गया था स्विट्जरलैंड का ब्लैटेन गांव... अब वो ग्लेशियर ही नहीं बचा

क्यों हुई इतनी बारिश? 

बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय था. इससे नमी भरी हवाएं कोलकाता पहुंचीं. ऊपरी हवाओं का चक्रवाती घुमाव ने बादलों को भारी बना दिया. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं.

Advertisement

kolkata rainfall

आगे क्या? सतर्क रहें

24 सितंबर को भी हल्की बारिश जारी रह सकती. जलभराव कम होने में समय लगेगा. लोग बिजली, नदियों और नालों से दूर रहें. यह बारिश दुर्गा पूजा की रौनक पर पानी फेर सकती. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement