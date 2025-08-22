scorecardresearch
 

कैसे फटता है बादल... चीन के शांसी प्रांत के शीआन में दिखा Live, भयानक बाढ़ आई

शीआन में बादल फटने की घटना ने प्रकृति की ताकत को फिर से दिखाया. यह जलवायु परिवर्तन का एक जीता-जागता सबूत है, जो हमें चेतावनी देता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे. शीआन की सड़कों पर झरने जैसी बारिश का दृश्य न केवल हैरान करने वाला था, बल्कि यह भी बताता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं.

चीन के शीआन में बादल फटने की तस्वीर. (Videograb: X/ @Top_Disaster)
चीन के शांसी प्रांत की राजधानी शीआन में 20 अगस्त 2025 को अचानक बादल फटने (क्लाउडबर्स्ट) से भारी तबाही हुई. कुछ ही मिनटों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने शहर को जलमग्न कर दिया. यह प्राकृतिक आपदा एक विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल से शुरू हुई, जिसने शीआन के कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) ला दी.

इस घटना में किसी बड़े जनहानि की खबर नहीं आई, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ऐसा लगता है मानो आसमान से झरना बह रहा हो.

बादल फटना क्या है?

बादल फटना एक ऐसी मौसमी घटना है, जिसमें बहुत कम समय में भारी मात्रा में बारिश होती है. यह आमतौर पर तब होता है जब गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा से मिलकर विशाल बादल बनाती है. ये बादल 20-30 मिनट में ही 100-250 मिमी बारिश कर सकते हैं, जो नदियों, सड़कों और घरों को जलमग्न कर देता है. शीआन में हुई यह घटना भी ऐसी ही थी, जहां कुछ ही मिनटों में सड़कें तालाब बन गईं.

शीआन में क्या हुआ?

20 अगस्त 2025 की दोपहर को शीआन में एक स्थानीय तूफान आया, जिसने शहर के कई हिस्सों को प्रभावित किया. यंगस्टर ट्यूब के वायरल वीडियो में दिखा कि आसमान से पानी झरने की तरह गिर रहा था. सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियां डूब गईं और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई.

इस तूफान ने शीआन शियानयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी प्रभावित किया, जहां उड़ानें देरी से चलीं. हालांकि, अधिकारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए. शीआन ब्यूरो ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट ने बताया कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाढ़ ने सड़कों, बिजली आपूर्ति और कुछ घरों को नुकसान पहुंचाया. 

china cloudburst

पहले भी आ चुकी हैं ऐसी आपदाएं

यह पहली बार नहीं है जब शीआन ने ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया. 14 अगस्त 2023 को शीआन के वेइजिपिंग गांव में बादल फटने और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हुई थी. 6 लोग लापता हो गए थे. उस समय भारी बारिश ने दो घरों को बहा दिया, नेशनल हाईवे 210 के 21 हिस्सों को नुकसान पहुंचा. 900 घरों की बिजली गुल हो गई थी. 14 बचाव दलों और 1100 उपकरणों की मदद से 186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था.

इसके अलावा, 8 मई 2025 को शीआन में एक और तूफान आया था, जिसमें तेज हवाएं, भारी बारिश और ओले (हेलस्टॉर्म) ने शहर को प्रभावित किया. इस तूफान ने एयरपोर्ट की छत को नुकसान पहुंचाया. सैकड़ों गाड़ियों को तबाह कर दिया. कुछ लोगों ने इस दौरान आसमान में ड्रैगन जैसी आकृति देखने का दावा भी किया, जिसे बाद में UFO बताया गया.

जलवायु परिवर्तन का असर

शीआन और शानक्सी प्रांत में बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन का नतीजा हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार 2025 की गर्मियों में दक्षिणी चीन और भारत में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं. सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग के  जॉनी चैन ने बताया कि बादल फटने की घटनाएं पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से और स्थानीय स्तर पर होती हैं. 

china cloudburst

कार्बन ब्रिफ की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी चीन जो आमतौर पर सूखा रहता है, हाल के वर्षों में रिकॉर्ड बारिश का सामना कर रहा है. शानक्सी और लियाओनिंग जैसे क्षेत्रों में 2025 में भारी बारिश और बाढ़ ने 60 से अधिक लोगों की जान ली. जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हवाएं और नमी भारी बारिश को बढ़ावा दे रही हैं.

नुकसान और प्रभाव

20 अगस्त की घटना में

  • सड़कों पर जलभराव: शीआन की कई सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए.
  • बिजली और यातायात प्रभावित: एयरपोर्ट और अन्य क्षेत्रों में बिजली गुल हुई. उड़ानें रुकीं.
  • आर्थिक नुकसान: दुकानों, वाहनों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.
  • प्रकृति की ताकत: वायरल वीडियो में दिखा कि बारिश इतनी तेज थी कि यह एक झरने जैसी लग रही थी.

हालांकि, त्वरित बचाव कार्यों ने स्थिति को और बिगड़ने से रोका. चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने राहत कार्यों के लिए 100 करोड़ युआन (1,390 करोड़ रुपये) से अधिक की राशि आवंटित की.

भविष्य के खतरे

जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं. चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन (CMA) ने बताया कि 2025 में शानक्सी के शिंगपिंग शहर में रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ. गर्मी और नमी ने बादल फटने की घटनाओं को बढ़ाया है.

  1. अनियमित बारिश: जलवायु परिवर्तन ने बारिश के पैटर्न को बदल दिया है, जिससे अचानक भारी बारिश आम हो गई है.
  2. बाढ़ और भूस्खलन: शीआन जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है.
  3. कृषि पर असर: बाढ़ से फसलें नष्ट हो रही हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है.
  4. शहरी बुनियादी ढांचा: पुरानी ड्रेनेज प्रणालियां भारी बारिश को संभाल नहीं पा रही हैं.
