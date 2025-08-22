कैसे फटता है बादल... चीन के शांसी प्रांत के शीआन में दिखा Live, भयानक बाढ़ आई

चीन के शांसी प्रांत की राजधानी शीआन में 20 अगस्त 2025 को अचानक बादल फटने (क्लाउडबर्स्ट) से भारी तबाही हुई. कुछ ही मिनटों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने शहर को जलमग्न कर दिया. यह प्राकृतिक आपदा एक विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल से शुरू हुई, जिसने शीआन के कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) ला दी.

इस घटना में किसी बड़े जनहानि की खबर नहीं आई, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ऐसा लगता है मानो आसमान से झरना बह रहा हो.

यह भी पढ़ें: मॉनसून में बादलफोड़ आफत, गर्मी में बाढ़, सर्दियों को आगे खिसका रहा पश्चिमी विक्षोभ... बदल चुका देश का मौसम

बादल फटना क्या है?

बादल फटना एक ऐसी मौसमी घटना है, जिसमें बहुत कम समय में भारी मात्रा में बारिश होती है. यह आमतौर पर तब होता है जब गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा से मिलकर विशाल बादल बनाती है. ये बादल 20-30 मिनट में ही 100-250 मिमी बारिश कर सकते हैं, जो नदियों, सड़कों और घरों को जलमग्न कर देता है. शीआन में हुई यह घटना भी ऐसी ही थी, जहां कुछ ही मिनटों में सड़कें तालाब बन गईं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अग्नि-5 मिसाइल ने उड़ान के बीच लिया 90 डिग्री का शार्प टर्न, दुनिया हैरान... मिशन दिव्यास्त्र ने रचा इतिहास

शीआन में क्या हुआ?

20 अगस्त 2025 की दोपहर को शीआन में एक स्थानीय तूफान आया, जिसने शहर के कई हिस्सों को प्रभावित किया. यंगस्टर ट्यूब के वायरल वीडियो में दिखा कि आसमान से पानी झरने की तरह गिर रहा था. सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियां डूब गईं और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई.

इस तूफान ने शीआन शियानयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी प्रभावित किया, जहां उड़ानें देरी से चलीं. हालांकि, अधिकारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए. शीआन ब्यूरो ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट ने बताया कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाढ़ ने सड़कों, बिजली आपूर्ति और कुछ घरों को नुकसान पहुंचाया.

पहले भी आ चुकी हैं ऐसी आपदाएं

यह पहली बार नहीं है जब शीआन ने ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया. 14 अगस्त 2023 को शीआन के वेइजिपिंग गांव में बादल फटने और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हुई थी. 6 लोग लापता हो गए थे. उस समय भारी बारिश ने दो घरों को बहा दिया, नेशनल हाईवे 210 के 21 हिस्सों को नुकसान पहुंचा. 900 घरों की बिजली गुल हो गई थी. 14 बचाव दलों और 1100 उपकरणों की मदद से 186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था.

Advertisement

इसके अलावा, 8 मई 2025 को शीआन में एक और तूफान आया था, जिसमें तेज हवाएं, भारी बारिश और ओले (हेलस्टॉर्म) ने शहर को प्रभावित किया. इस तूफान ने एयरपोर्ट की छत को नुकसान पहुंचाया. सैकड़ों गाड़ियों को तबाह कर दिया. कुछ लोगों ने इस दौरान आसमान में ड्रैगन जैसी आकृति देखने का दावा भी किया, जिसे बाद में UFO बताया गया.

यह भी पढ़ें: फ्रेंच फाइटर जेट राफेल ने अमेरिकी F-35 को 'Kill Lock' किया, स्टील्थ फाइटर जेट खुद को बचा नहीं पाया

जलवायु परिवर्तन का असर

शीआन और शानक्सी प्रांत में बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन का नतीजा हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार 2025 की गर्मियों में दक्षिणी चीन और भारत में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं. सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग के जॉनी चैन ने बताया कि बादल फटने की घटनाएं पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से और स्थानीय स्तर पर होती हैं.

कार्बन ब्रिफ की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी चीन जो आमतौर पर सूखा रहता है, हाल के वर्षों में रिकॉर्ड बारिश का सामना कर रहा है. शानक्सी और लियाओनिंग जैसे क्षेत्रों में 2025 में भारी बारिश और बाढ़ ने 60 से अधिक लोगों की जान ली. जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हवाएं और नमी भारी बारिश को बढ़ावा दे रही हैं.

Advertisement

नुकसान और प्रभाव

20 अगस्त की घटना में

सड़कों पर जलभराव: शीआन की कई सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए.

शीआन की कई सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए. बिजली और यातायात प्रभावित: एयरपोर्ट और अन्य क्षेत्रों में बिजली गुल हुई. उड़ानें रुकीं.

एयरपोर्ट और अन्य क्षेत्रों में बिजली गुल हुई. उड़ानें रुकीं. आर्थिक नुकसान: दुकानों, वाहनों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.

दुकानों, वाहनों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा. प्रकृति की ताकत: वायरल वीडियो में दिखा कि बारिश इतनी तेज थी कि यह एक झरने जैसी लग रही थी.

हालांकि, त्वरित बचाव कार्यों ने स्थिति को और बिगड़ने से रोका. चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने राहत कार्यों के लिए 100 करोड़ युआन (1,390 करोड़ रुपये) से अधिक की राशि आवंटित की.

यह भी पढ़ें: 62 साल की सेवा के बाद MiG-21 Fighter Jets की हो रही विदाई, क्या होगा जेट्स और पायलटों का?

भविष्य के खतरे

जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं. चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन (CMA) ने बताया कि 2025 में शानक्सी के शिंगपिंग शहर में रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ. गर्मी और नमी ने बादल फटने की घटनाओं को बढ़ाया है.

अनियमित बारिश: जलवायु परिवर्तन ने बारिश के पैटर्न को बदल दिया है, जिससे अचानक भारी बारिश आम हो गई है. बाढ़ और भूस्खलन: शीआन जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. कृषि पर असर: बाढ़ से फसलें नष्ट हो रही हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है. शहरी बुनियादी ढांचा: पुरानी ड्रेनेज प्रणालियां भारी बारिश को संभाल नहीं पा रही हैं.

---- समाप्त ----