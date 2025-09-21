scorecardresearch
 

चीन की स्पेस एजेंसी होगी नई NASA... बहुत जल्द स्पेस रेस में पीछे छूट जाएगा अमेरिका

चीन 5-10 सालों में स्पेस रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है. 'रेडशिफ्ट' रिपोर्ट कहती है कि चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन, चंद्रमा मिशन और सैटेलाइट तेजी से बढ़ रहे हैं. NASA का बजट कटने से अमेरिका पिछड़ रहा. चीन ने 2024 में $2.86 बिलियन खर्च किए. अगर अमेरिका न जागा, तो CNSA नई NASA बनेगी.

चंद्रमा पर चीन बेस बनाने की तैयारी में है, उधर ट्रंप ने नासा का बजट काट दिया है. (File Photo: Getty)
स्पेस रेस में अमेरिका को चुनौती मिल रही है. एक नई रिपोर्ट 'रेडशिफ्ट' (Redshift) में चेतावनी दी गई है कि चीन 5-10 सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 स्पेस पावर बन सकता है. कॉमर्शियल स्पेस फेडरेशन (CSF) की इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की स्पेस प्रोग्राम तेजी से बढ़ रही है, जबकि NASA का बजट कटने से अमेरिका पिछड़ रहा है.

स्पेस रेस में चीन का दबदबा: रिपोर्ट क्या कहती है?

रिपोर्ट 16 सितंबर को जारी हुई, जो 112 पेज की है. इसमें चीन के स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट कांस्टेलेशन, चंद्रमा मिशन और लूनर बेस की जानकारी है. CSF के प्रेसिडेंट डेव कैवोसा ने कहा कि अमेरिका अभी कई क्षेत्रों में आगे है, लेकिन चीन तेजी से बढ़ रहा है. अगर कुछ न किया, तो 5-10 सालों में पीछे छूट जाएगा.

यह भी पढ़ें: ब्राजील ने खोली मच्छरों की सुपर फैक्ट्री... 'मच्छरों की फौज' 1.4 करोड़ लोगों को बचाएगी डेंगू से

रिपोर्ट के सह-लेखक जोनाथन रोल (एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी) ने बताया कि 2020 में चीन की स्पेस क्षमता कम थी, लेकिन 3 सालों में सब बदल गया. चीन अपोलो, ISS और कॉमर्शियल स्पेस के दौर को एक साथ जी रहा है.

China space race US

चंद्रमा पर चीन का दावा: अमेरिका से आगे

चीन 2030 तक चंद्रमा पर इंसान उतारने का प्लान है. 2025 में चंद्रमा की सतह का हाई-रेजोल्यूशन मैप बनाया, सैंपल्स लाए और सुपर रॉकेट बनाए. 2035 तक न्यूक्लियर रिएक्टर वाला लूनर बेस बनेगा, जो माइनिंग और मार्स मिशन के लिए मददगार होगा. 

अमेरिका का आर्टेमिस मिशन (2027 तक चंद्रमा लैंडिंग) स्पेसएक्स के स्टारशिप की देरी से पीछे है. पूर्व NASA चीफ जिम ब्रिडेनस्टाइन ने सीनेट को कहा कि चीन का टाइमलाइन हमसे बेहतर है. NASA का बजट कटना बंद न हुआ, तो हारेंगे. ट्रंप प्रशासन ने NASA बजट आधा करने का प्रस्ताव दिया, जो लंबे मिशनों को खतरे में डाल रहा है.

यह भी पढ़ें: हमारे सौर मंडल में कहां मौजूद हैं एलियन... नासा-यूरोपीय एजेंसी कई जगहों पर खोज रही है

स्पेस स्टेशन और लो-अर्थ ऑर्बिट में चीन का राज

चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन 2022 से चालू है. ISS 2030 तक बंद हो जाएगा, तो तियांगोंग दुनिया का एकमात्र बड़ा सरकारी स्पेस स्टेशन बनेगा. NASA का कोई प्लान नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां (जैसे ब्लू ओरिजिन) कोशिश कर रही हैं. चीन के पास 6 स्पेसपोर्ट हैं, जो रॉकेट लॉन्च तेज करेंगे. सैटेलाइट मेगाकांस्टेलेशन (हजारों सैटेलाइट) से कम्युनिकेशन और सर्विलांस मजबूत होगा.

यह भी पढ़ें: हिमालय पार कर तिब्बत पहुंच गया मॉनसून... क्या आने वाली है बड़ी मुसीबत?

चीन की सफलता का राज: पैसा और सहयोग

चीन ने 2024 में कॉमर्शियल स्पेस में $2.86 बिलियन (करीब 24,000 करोड़ रुपये) लगाए- 2016 के $164 मिलियन से 17 गुना ज्यादा. CNSA (चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) को सरकारी सपोर्ट मिलता है. 'स्पेस सिल्क रोड' से रूस, भारत, जापान और 80+ देशों के साथ 80 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इससे अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है. चीन सिर्फ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि लीडरशिप रीडिफाइन कर रहा है.

China space race US

अमेरिका के लिए खतरा: क्या होगा असर?

अगर चीन आगे निकला, तो स्पेस में अमेरिका का दबदबा कम होगा. चंद्रमा पर माइनिंग (हीलियम-3 जैसे संसाधन) और मार्स मिशन में पीछे रह जाएगा. कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री (स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन) पर असर पड़ेगा. रिपोर्ट सलाह देती है कि NASA बजट बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें.

अमेरिका को जागना होगा

रेडशिफ्ट रिपोर्ट चेतावनी है कि स्पेस रेस अब 'नई' है- कॉमर्शियल और सिविल. चीन की तेजी NASA को चुनौती दे रही है. अगर अमेरिका बजट न बढ़ाया, तो 2030 तक चीन नई NASA बनेगा. लेकिन अभी भी समय है- अमेरिका की इनोवेशन ताकत से वापसी संभव.

---- समाप्त ----
