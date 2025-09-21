चीन की स्पेस एजेंसी होगी नई NASA... बहुत जल्द स्पेस रेस में पीछे छूट जाएगा अमेरिका

स्पेस रेस में अमेरिका को चुनौती मिल रही है. एक नई रिपोर्ट 'रेडशिफ्ट' (Redshift) में चेतावनी दी गई है कि चीन 5-10 सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 स्पेस पावर बन सकता है. कॉमर्शियल स्पेस फेडरेशन (CSF) की इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की स्पेस प्रोग्राम तेजी से बढ़ रही है, जबकि NASA का बजट कटने से अमेरिका पिछड़ रहा है.

रिपोर्ट 16 सितंबर को जारी हुई, जो 112 पेज की है. इसमें चीन के स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट कांस्टेलेशन, चंद्रमा मिशन और लूनर बेस की जानकारी है. CSF के प्रेसिडेंट डेव कैवोसा ने कहा कि अमेरिका अभी कई क्षेत्रों में आगे है, लेकिन चीन तेजी से बढ़ रहा है. अगर कुछ न किया, तो 5-10 सालों में पीछे छूट जाएगा.

रिपोर्ट के सह-लेखक जोनाथन रोल (एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी) ने बताया कि 2020 में चीन की स्पेस क्षमता कम थी, लेकिन 3 सालों में सब बदल गया. चीन अपोलो, ISS और कॉमर्शियल स्पेस के दौर को एक साथ जी रहा है.

चंद्रमा पर चीन का दावा: अमेरिका से आगे

चीन 2030 तक चंद्रमा पर इंसान उतारने का प्लान है. 2025 में चंद्रमा की सतह का हाई-रेजोल्यूशन मैप बनाया, सैंपल्स लाए और सुपर रॉकेट बनाए. 2035 तक न्यूक्लियर रिएक्टर वाला लूनर बेस बनेगा, जो माइनिंग और मार्स मिशन के लिए मददगार होगा.

अमेरिका का आर्टेमिस मिशन (2027 तक चंद्रमा लैंडिंग) स्पेसएक्स के स्टारशिप की देरी से पीछे है. पूर्व NASA चीफ जिम ब्रिडेनस्टाइन ने सीनेट को कहा कि चीन का टाइमलाइन हमसे बेहतर है. NASA का बजट कटना बंद न हुआ, तो हारेंगे. ट्रंप प्रशासन ने NASA बजट आधा करने का प्रस्ताव दिया, जो लंबे मिशनों को खतरे में डाल रहा है.

स्पेस स्टेशन और लो-अर्थ ऑर्बिट में चीन का राज

चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन 2022 से चालू है. ISS 2030 तक बंद हो जाएगा, तो तियांगोंग दुनिया का एकमात्र बड़ा सरकारी स्पेस स्टेशन बनेगा. NASA का कोई प्लान नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां (जैसे ब्लू ओरिजिन) कोशिश कर रही हैं. चीन के पास 6 स्पेसपोर्ट हैं, जो रॉकेट लॉन्च तेज करेंगे. सैटेलाइट मेगाकांस्टेलेशन (हजारों सैटेलाइट) से कम्युनिकेशन और सर्विलांस मजबूत होगा.

चीन की सफलता का राज: पैसा और सहयोग

चीन ने 2024 में कॉमर्शियल स्पेस में $2.86 बिलियन (करीब 24,000 करोड़ रुपये) लगाए- 2016 के $164 मिलियन से 17 गुना ज्यादा. CNSA (चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) को सरकारी सपोर्ट मिलता है. 'स्पेस सिल्क रोड' से रूस, भारत, जापान और 80+ देशों के साथ 80 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इससे अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है. चीन सिर्फ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि लीडरशिप रीडिफाइन कर रहा है.

अमेरिका के लिए खतरा: क्या होगा असर?

अगर चीन आगे निकला, तो स्पेस में अमेरिका का दबदबा कम होगा. चंद्रमा पर माइनिंग (हीलियम-3 जैसे संसाधन) और मार्स मिशन में पीछे रह जाएगा. कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री (स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन) पर असर पड़ेगा. रिपोर्ट सलाह देती है कि NASA बजट बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें.

अमेरिका को जागना होगा

रेडशिफ्ट रिपोर्ट चेतावनी है कि स्पेस रेस अब 'नई' है- कॉमर्शियल और सिविल. चीन की तेजी NASA को चुनौती दे रही है. अगर अमेरिका बजट न बढ़ाया, तो 2030 तक चीन नई NASA बनेगा. लेकिन अभी भी समय है- अमेरिका की इनोवेशन ताकत से वापसी संभव.

