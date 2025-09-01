scorecardresearch
 

मलबों का ढेर, गिरे मकान और लापता लोगों की तलाश... अफगानिस्तान में भूकंप के बाद कैसे हैं हालात?

पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहर में 1 सितंबर 2025 को 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है. भूकंप का केंद्र जालालाबाद से 27 किमी दूर, 10 किमी गहराई पर था. तालिबान सरकार ने बचाव शुरू किया, लेकिन दुर्गम इलाकों में मुश्किल हो रही है.

अफगानिस्तान के जलालाबाद में 6 तीव्रता का भूकंप आया. काफी इमारतें गिरी हुई दिख रही हैं. (Photo: X/@Zarifa_Ghafari)
1 सितंबर 2025 को पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, भूकंप का केंद्र जालालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व में था. इसकी गहराई मात्र 10 किलोमीटर थी.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने भी इसे 6.0 तीव्रता का बताया, जो रिक्टर स्केल पर मध्यम लेकिन उथले भूकंप को दर्शाता है. यह भूकंप रविवार रात 11:47 बजे स्थानीय समय पर आया, जो पाकिस्तान सीमा के पास है.

नंगरहर स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता अजमल दर्वाइश ने बताया कि मौतें और चोटें मुख्य रूप से जालालाबाद और आसपास के इलाकों में हुईं. 20 मिनट बाद 4.5 तीव्रता का दूसरा झटका आया. बाद में 5.2 तीव्रता का. अफगानिस्तान हिंदू कुश क्षेत्र में स्थित है,जहां टेक्टॉनिक प्लेट के कारण भूकंप आम हैं.

तालिबान सरकार ने बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन दुर्गम इलाकों में पहुंच मुश्किल. यह 2023 के 6.3 तीव्रता वाले भूकंप की याद दिलाता है, जिसमें 1500 से 4000 मौतें हुईं थीं.

Afghanistan earthquake

केंद्र और तीव्रता

GFZ और USGS के अनुसार, भूकंप का केंद्र नंगरहर प्रांत के जालालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था. तीव्रता 6.0 रिक्टर स्केल पर थी, जो मध्यम श्रेणी में आती है. लेकिन गहराई मात्र 10 किलोमीटर होने से इसका असर सतह पर ज्यादा पड़ा. उथले भूकंप ज्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि कंपन सीधे जमीन पर महसूस होता है.

समय रविवार रात 11:47 बजे (स्थानीय समय) था, जब लोग सो रहे थे. दूसरा झटका 4.5 तीव्रता का 20 मिनट बाद आया. तीसरा 5.2 तीव्रता का. अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में है, जहां यूरोएशियन प्लेट, अरबियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से भूकंप आते हैं. यहां सालाना 100 से ज्यादा भूकंप होते हैं, लेकिन 6.0 से ऊपर के दुर्लभ.

मौतें, चोटें और तबाही

नंगरहर प्रांत स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता अजमल दर्वाइश ने बताया कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं. ज्यादातर मौतें घरों के ढहने से हुईं. प्रारंभिक रिपोर्ट्स में कहा गया कि जालालाबाद और आसपास के गांवों में मिट्टी के घर गिर गए. कुछ स्रोतों में मौतें 10 बताई गईं, लेकिन आधिकारिक 9 हैं.

घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किया गया. कुनार प्रांत में भी हल्का कंपन महसूस हुआ. पाकिस्तान सीमा के पास होने से वहां भी झटके महसूस हुए, लेकिन कोई नुकसान नहीं. अफगानिस्तान की दुर्गम भौगोलिक स्थिति से बचाव कार्य मुश्किल है. 

तालिबान सरकार ने राहत टीम भेजी, लेकिन UN और अन्य एजेंसियां मदद की पेशकश की. 2023 के भूकंप में 1500-4000 मौतें हुई थीं, जो इसकी तुलना में कम है, लेकिन उथली गहराई से नुकसान ज्यादा हो सकता है.

भूकंपीय इतिहास: क्यों आते हैं बार-बार झटके?

अफगानिस्तान हिंदू कुश क्षेत्र में है, जो टेक्टॉनिक्स प्लेट का सक्रिय जोन है. यहां इंडियन प्लेट का यूरोएशियन प्लेट से टकराव 39 मिमी/वर्ष की रफ्तार से होता है. पिछले 10 सालों में 300 किमी के दायरे में 10 भूकंप 6.0 से ऊपर आए. 2015 का 7.5 तीव्रता वाला भूकंप सबसे घातक था. 2023 का 6.3 तीव्रता वाला 1,500 मौतें ले गया. नंगरहर और कुनार जैसे पूर्वी प्रांत पाकिस्तान सीमा पर हैं, जहां फॉल्ट लाइन्स सक्रिय हैं. जलवायु परिवर्तन से भूस्खलन का खतरा बढ़ा है.

