scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 24 January 2026: धन प्राप्ति हो सकती हैं, नए संबंध बन सकते है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 24 January 2026: व्यवसाय को शुरू करने का प्रयास कर रहे है.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता हैं.नई जगह और नए कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय लग सकता है

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards :-The Magician
किसी के आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी से प्रभावित हो सकते है.सामने वाले की दी सीख को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे.नई नौकरी की प्राप्ति का जश्न मना सकते हैं.काफी इंतजार के बाद मनचाही नौकरी के साथ अच्छा वेतन प्राप्त होने से प्रसन्न हो सकते है.प्रिय के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की खुशियों को मना सकते है.किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए अपनी काबिलियत का भरपूर उपयोग करते आए है.मित्र के व्यवसाय को शुरू करने में सहयोग कर सकते हैं.समय समय पर उसके कार्यों का निरीक्षण भी कर सकते है.


किसी नए व्यवसाय को शुरू करने का प्रयास कर रहे है.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता हैं.नई जगह और नए कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय लग सकता है.ये बदलाव काफी सुखद रहेगा.किसी पर बिना जांचे परखे विश्वास न करें.अति आत्मविश्वास में कई बार धोखा हो सकता हैं.नए लोगों के साथ इतनी मित्रता अचानक से अच्छी नहीं होती है. कि आप सामने वाले के साथ अपनी व्यक्तिगत बातों को साझा कर लें. 

स्वास्थ्य : पिता की तबियत को लेकर चल रही चिंता कम हो सकती है.संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

सजग रहने की जरूरत है, खर्चा बढ़ सकता है
आर्थिक स्थिति में बेहतर होगी, कार्य शैली में बदलाव लाएंगे
पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, धन निवेश करेंगे
दुविधा में ना पड़ें, मधुरता ला सकते हैं
कार्यों को पूरा करें, निर्भर न रहें

आर्थिक स्थिति:आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे है.अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती हैं.धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं.

रिश्ते: कुछ नए संबंध बन सकते है.किसी मित्र के साथ चल रही कटुता समाप्त हो सकती हैं.आगे बढ़कर प्रयास कीजिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement