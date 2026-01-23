Kanya Tarot Rashifal 23 January 2026: कन्या राशि वाले आत्मविश्वास और मनोबल से बढ़ेंगे आगे, लक्ष्य की करेंगे प्राप्ति

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Hanged Man

और पढ़ें

पूर्व की परिस्थितियों के कारण काफी बदलाव महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ नए बदलाव सभी को परेशान करेंगे. इस समय पदोन्नतियों के साथ कई लोगों के स्थानांतरण होने के कारण मन चिंतित हो सकता है. नए स्थान पर सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होगा. सोचने की शैली में बदलाव लाएं. पहले से ही बातों का निष्कर्ष ना निकले. स्थितियों के अनुसार कार्य करें. किसी व्यक्ति के मिलने से पूर्व उसके व्यवहार को लेकर पूर्वाग्रह ना बनाएं. इससे उस मुलाकात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. लोगों को लेकर सोच में सकारात्मकता लाएं. मन की चंचलता को किसी कार्य में शामिल करने का प्रयास बेहतर रहेगा. दूसरों के जीवन को लेकर परेशान ना हो. जीवन साथी के साथ रिश्तो की मधुरता कम होती अनुभव कर रहे हैं. इस स्थिति के कारणों को समझें. सामने वाले को मदद मांगने पर निराश ना करें.

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी भी बात पर अत्यधिक सोच विचार करना मानसिक स्थिति का संतुलन बिगाड़ सकता है. मन की शांति के लिए योगा करें.

आर्थिक स्थिति: बिना लिखित पद्धति के बड़ी धनराशि उधार ना दें. सामने वाले की नीयत कब बदल जाए. यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा.

रिश्ते: रिश्तों के बीच में पैसों का घमंड न लाएं. इससे रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती है.

---- समाप्त ----