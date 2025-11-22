Kanya Tarot Rashifal 22 November 2025: कन्या राशि वाले नए स्रोतों से कमाएंगे धन, आपकी संयमता सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- Wheel of Fortune

आपकी ईश्वर में आस्था और विश्वास आपके जीवन का मजबूत स्तंभ है. कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए विचारों की सकारात्मक आवश्यक है. इस बात पर आप हमेशा सहमति जताते आए हैं. इस समय आपके चारों तरफ बदलाव आने शुरू हो सकते हैं. हो सकता हैं, कि इन बदलावों के कारण शुरू में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े. पर धीरे-धीरे इन बदलावों की सकारात्मकता आपके कार्यों और जीवन को प्रभावित कर सकती है. रुके हुए कार्यों में धीरे-धीरे गति आई नजर आ सकती है. ऐसे कार्य जिनके पूर्ण होने की संभावना नजर नहीं आ रही थी. उसमें भी अब संभावनाएं नजर आ रही है. प्रिय से विवाह करने की अपनी इच्छा अपने परिजनों के समक्ष रख सकते हैं. साथ ही उनसे इस बात का आग्रह कर सकते हैं. कि वह सामने वाले के परिवार वालों से इस विवाह के बारे में बात करें. इस समय मन इस बात से आशंकित हो सकता है. कि आपका विवाह दोनों की परिवार जनों की सहमति प्राप्त कर पाएगा या नहीं. धैर्य और संयम बनाए रखें. जल्दबाजी या दबाव से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास न करें. आपकी संयमता आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी. इस बात पर विश्वास किया जा सकता है.

स्वास्थ्य: कुछ समय से लगातार कमर दर्द के कारण परेशान हो रहे हैं. किसी अच्छे-अच्छे चिकित्सक से अपने परेशानी को साझा कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन कमाने के अन्य स्रोत पर विचार करेंगे.

रिश्ते: यदि कोई स्थिति आपके जीवन को नकारात्मकता की तरफ ले जा रही है. तो उस स्थिति या उस व्यक्ति के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने की आपकी कोशिश अच्छी होनी चाहिए.

