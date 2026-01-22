scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 22 January 2026: मन में नकारात्मकता न आने दें, खुद पर विश्वास बनाए रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 22 January 2026: किसी भी स्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास कम न होने दें. सही तरह से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें. अपने मन में नकारात्मकता ना आने दें. सही समय आने पर स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी. इस बात पर विश्वास बनाए रखें.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Nine of wands 
खुद को अकेला महसूस कर सकते है. किसी बड़ी समस्या के चलते कार्यों से भटकाव हो सकता है. पुरानी यादें फिर से उभर सकती है. किसी अधिकारी से अनबन हो सकती है. सामने वाले के अहम के चलते काफी कुछ सुनना पड़ सकता है. किसी पालतू जानवर को घर ला सकते है. परिजनों की नाराजगी कार्य में व्यस्तता के चलते हो सकती है. कई बार शारीरिक श्रम की बजाय बुद्धि का उपयोग अति आवश्यक प्रतीत होता है. कार्य की सफलता को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

कुछ लोग योजना को सफल करने के लिए सक्रिय हो रहे हैं. इस समय आसपास के वातावरण से सावधान रहना बेहतर रहेगा. सभी लोगों को अपने आगे की योजनाएं साझा ना करें. ऐसी सलाह जिसकी आवश्यकता ना हो. उसे अनसुना करें. किसी भी स्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास कम न होने दें. सही तरह से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें. अपने मन में नकारात्मकता ना आने दें. सही समय आने पर स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी. इस बात पर विश्वास बनाए रखें. 

स्वास्थ्य: कोई पुरानी चोट पुनः दर्द दे सकती है घरेलू उपचार से इस समस्या का समाधान न करके किसी चिकित्सक से परामर्श बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बड़ी योजना में धन निवेश करेंगे. 

रिश्ते: परिवार की जिम्मेदारियां को अच्छे से निभाने का प्रयास करें. क्रोध और चिडचिडाहट व्यवहार में कठोरता ला सकती है.

