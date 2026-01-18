scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 18 January 2026: नए लोगों से मुलाकात लाभ देगी, धन कमाने के नए स्रोत मिल सकते हैं

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 18 January 2026: किसी व्यक्ति से यात्रा के दौरान हुई मुलाकात धन कमाने के नए रास्ते खोल सकती है. किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात पर हुईं नोंकझोंक बड़े विवाद में बदलने के आसार नजर आ रहे है. इस समय गुस्से पर काबू कर स्थिति का निपटता करें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Justice
व्यक्तिगत या व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ समय से चले आ रहे भेदभाव का विरोध कर सकते है. इससे कुछ लोगों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी. इस समय खुद के लिए न्याय की आशा कर रहे है. किसी अनुभवी व्यक्ति से इस परेशानी से बाहर निकलने की सलाह ले सकते है. नई नौकरी की तलाश करेंगे. रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर कर सकते है. छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता प्राप्त होती है. इस बातवपर विश्वास करते हुए अपने कार्यों को निरंतरता बनाए रखेंगे. पारंपरिक व्यवसाय के नवीनीकरण पर परिजनों से मशवरा ले सकते है.

किसी व्यक्ति से यात्रा के दौरान हुई मुलाकात धन कमाने के नए रास्ते खोल सकती है. किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात पर हुईं नोंकझोंक बड़े विवाद में बदलने के आसार नजर आ रहे है. इस समय गुस्से पर काबू कर स्थिति का निपटता करें. हो सकता है, कि सामने वाला आपके कार्यों से आपका भटकाव करने का प्रयास कर सकता है. थोड़ा सजग रहें. 

स्वास्थ्य: किसी गलत चीज के सेवन के चलते त्वचा संबंधी कुछ परेशानियां उभर सकती है. इस समय घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक की सलाह बेहतर रहेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

भाषा की अभद्रता पर काबू पाएं, व्यर्थ की फिजूलखर्ची न करें
सावधानी से उचित मार्ग चुनें, उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है
प्रिय के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, सिंगल लोगों को लाइफ पार्टनर मिल सकता है
कार्यक्षेत्र में नए पद की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है
पुरानी गलतियां न दोहराएं, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को ओर बेहतर बनाने के लिए नौकरी के साथ किसी अन्य व्यवसाय की शुरू करने को लेकर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: बहन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे. पूर्व में गुस्से में कुछ गलत बातें बोल चुके है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement