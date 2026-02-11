Kanya Tarot Rashifal 11 February 2026: अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती हैं, कारोबारी घाटे से उभरेंगे

कन्या (Virgo):-

Cards:-Three of wands

अपनी काबिलियत और मेहनत पर विश्वास के चलते किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते है. इस नए व्यवसाय में पुराने मित्र को साझेदार बनाने का प्रस्ताव दे सकते है. विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी मिलने की संभावना बन सकती हैं. पुरानी महत्वाकांक्षा का पूरा होना उत्साहित करेगा. प्रिय के साथ विवाह बंधन में बंधने की अनुमति दोनों के परिजनों से लेना आसान नहीं लग रहा हैं.

परिजनों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बड़े बुजुर्ग के अनुभव जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर आने में मदद कर सकते हैं. नि:संतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए आधुनिक चिकित्सा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं. इस कोशिश में सफल होने की अच्छी उम्मीद नजर आ सकती हैं. जीवनसाथी को आगे बढ़ाने की कोशिश असफल हो सकती हैं. सामने वाला अपनी तरफ से कोई मजबूत प्रयास नहीं कर रहा हैं. जिसके चलते गुस्सा बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य:लगातार खांसी बनी रहना अस्थमा होने की संभावना बढ़ा सकती हैं. किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती हैं. व्यवसाय से जल्द ही लाभ मिलना शुरू हो सकता हैं.

रिश्ते: परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं. सभी लोग एकजुट होकर कार्य को उत्साहपूर्वक पूरा करेंगे.

