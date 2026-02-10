Kanya Tarot Rashifal 10 February 2026: भावनाओं पर नियंत्रण रखें, पेशेवर जीवन में गलतियों से बचें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Five of cups

किसी के व्यवहार की मधुरता उसके प्रति आकर्षित कर सकती है. किसी मित्र के कारण किसी बड़े विवाद में उलझ सकते है. इस स्थिति से खुद को बाहर निकालें. अन्य लोगों से अपनी तुलना ना करें. किसी नए कार्य की शुरुआत नकारात्मक विचारों के साथ ना करें. लोगों की सोच यदि अपने प्रति बदल नहीं सकते. तो खुद में बदलाव लाएं. छोटी छोटी बातों से मन को दुःखी न करें. कार्यों की सफलता धैर्य,संयम और आत्मविश्वास से प्राप्त हो सकती है.

कुछ समय के अंतराल के बाद पूर्व के कार्यों का अवलोकन जरूर करें. किसी सहयोगी की ईर्ष्या का शिकार हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में सामने वाले को समझने का प्रयास करें. अतीत से वापस आया कोई व्यक्ति प्रेम सम्बन्ध में खटास उत्पन्न कर सकता है. सावधान रहें. किसी को निजी जीवन में दखलंदाजी न करने दें. नए लोगों पर अतिविश्वास न करें. कार्य करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. गलतियां करने का प्रयास न करें. कार्य में हुई गलतियां सुधारें. जो कुछ आपके पास है. उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: लंबे समय से बनी खांसी के कारण गले में काफी दर्द बना हुआ है. ठंडी चीजों का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर और सही योजना से करें. जल्द ही अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: रिश्तो को गंभीरता से लेने का प्रयास करें. दूसरों को लेकर व्यवहार में गरिमा बनाए रखें.

