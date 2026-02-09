scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 9 February 2026: झूठे बोलने से वालों से दूर रहें, गलत निर्णय न लें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 9 February 2026: संभव हैं, कि किसी कार्य की विफलता को लेकर आलोचनाएं सहन करना पड़ें. ऐसी स्थिति में कार्यों को पूरा करने की अच्छी कोशिश करें. 

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Hermit
किसी ऐसे अधिकारी के साथ कार्य करना पड़ सकता है. जिसका व्यवहार आपके साथ पक्षपात पूर्ण होगा. ऐसी स्थिति में भावनाओं पर काबू रखें. गुस्से में आकर कोई गलत निर्णय न लें. किसी के बहकावे में न आयें. सच का साथ दें. यदि खुद को अकेला महसूस कर रहे है. तो किसी स्थान पर कुछ समय के लिए घूमने जा सकते है. प्रिय के साथ विवाह की बात परिजनों से कर सकते है. उम्र का फासला अधिक होने के कारण परिजन अभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे है.

जल्द ही सभी लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे. संतान की उच्च शिक्षा करने की उसकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर सकते है. दूसरों पर निर्भरता कम करें. झूठे वादों से दूर रहें. गलत निर्णय न लें. सुनने की प्रवृत्ति न होने के कारण विवादों का सामना करना पड़ सकता है. संभव हैं, कि किसी कार्य की विफलता को लेकर आलोचनाएं सहन करना पड़ें. ऐसी स्थिति में कार्यों को पूरा करने की अच्छी कोशिश करें. 

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें. समय समय पर जरूरी जांचें करवाते रहें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे. मित्रों के साथ जश्न मनाएंगे. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ पर्याप्त समय गुजरेंगे. प्रिय के साथ रिश्ते सुधारेंगे.

---- समाप्त ----
