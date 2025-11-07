Kanya Tarot Rashifal 7 November 2025: कन्या राशि वालों को शुभ सूचना हो सकती है प्राप्त, निवेश करने से मिलेगा पैसा

कन्या (Virgo):-

Cards:- Eight of wands

और पढ़ें

आने वाला समय आपको स्वयं की योग्यता और काबिलियत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की सलाह लेकर आ सकता हैं. अपनी योग्यताओं को अभी तक अन्य लोगों से छुपाते आए हैं. जिसके चलते कभी भी कार्य क्षेत्र में आपको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है. इस समय कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आ सकते हैं. जिनको प्राप्त करके आप अपने योग्यता को सामने वालों के सामने साबित कर सकते हैं. साथ ही कुछ ऐसी शुभ सूचनाओं भी आ सकती हैं. जिन पर नियंत्रण करना एकदम से संभव नहीं होगा. ऐसी स्थिति में आपको चारों तरफ की परिस्थितियों को आ रही सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे ले जाना होगा. हो सकता हैं,कि कुछ अच्छी खबरें इस तरह आपके सामने आए. कि यदि उन्हें इस तरह दूसरों के सामने प्रस्तुत किया. तो वह शायद उनका मतलब निकालने में असमर्थ हो जाएं. इस स्थिति में आपको सूचनाओं को दूसरे के समक्ष इस तरह प्रस्तुत करना होगा. कि सामने वाला बात भी समझ जाए और सूचना में कोई बदलाव भी ना हो. अचानक से यात्राएं और कुछ आनंददायक घटनाएं हो सकती हैं. कोई मित्र काफी दूर से आपसे मिलने आ सकता है. जिससे मन में उत्साह बढ़ सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: जीवनसाथी की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण आपको किसी यात्रा पर जाना स्थगित करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए धन निवेश का प्रतिफल और साथ ही कुछ अन्य धनराशि मिलाकर एक बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं.

रिश्ते: आपसे परिवार के साथ एक छोटी सी आनंदमय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. इस यात्रा में आप सभी लोग शामिल हो सकते हैं.

---- समाप्त ----