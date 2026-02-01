Kanya Tarot Rashifal 1 February 2026: कन्या राशि वाले कार्य-व्यापार में सफलता पाएंगे, निजी विषयों में उमंग उत्साह रहेगा

कन्या (Virgo):-

Cards:- Two of cups

अतीत से आया व्यक्ति परिवार में परेशानी ला सकता है. इस समयअतीत के रिश्तों से दूर भाग सकते हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती हैं. कोई भी सम्बन्ध यदि एकतरफा हो तो उसके सफल होने की उम्मीद बहुत ही कम होती हैं. संबंधों में समान आदान प्रदान होना चाहिए. चाहे वो प्रेम हो या फिर सम्मान. जीवनसाथी के साथ बिगड़ते रिश्ते को सुधारने के लिए उपयुक्त समय हैं. सामने वाले को उपहार देकर मानने का प्रयास करें. किसी मित्र द्वारा व्यवसाय में साझेदारी करने का प्रस्ताव मिल सकता हैं. जो कि आगे अच्छे लाभ की स्थिति बना सकता हैं. परिजनों का विवाह को लेकर दवाब बढ़ सकता है. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो रहे है. किसी करीबी से धोखा मिलने की उम्मीद बन रही हैं. थोड़ा सावधान रहें. कुछ समय से प्रिय के व्यवहार में परिवर्तन देख रहे है. जिससे कुछ आशंका सी होने लगी है. सामने वाले से बातचीत करेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में सावधानी रखें. हो सकता हैं, कि कोई वस्तु खाने से आपकी तबियत खराब हो जाएं.

आर्थिक स्थिति: अपने धन का निवेश सही जगह पर करें. जिससे आगे चलकर अच्छे प्रतिफल मिल सकें.

रिश्ते: परिवर्तन रिश्तों में बदलाव ला सकता हैं. सामने वाला आपको छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते बना सकता हैं.

