आज 26 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: संवाद में उतावलापन न दिखाएं, जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी

कन्या - समय सामान्य बना हुआ है. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें. परिवार में सहजता और सामंजस्य बढ़ाएं. शुभचिंतकों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. करियर व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. दिन की शुरूआत धीमी बनी रहेगी. कामकाजी गतिविधि सामान्य बनी रहेंगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं. पेशेवर सामंजस्यता से काम लें. सफलता प्रतिशत औसत रहेगा. अतिभार उठाने से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी.

धन संपत्ति- लेनदेन में अनुशासन रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. भेंट में सतर्कता रखें. निरंतरता पर जोर बढ़ाएं. तार्किकता व स्पष्टता पर जोर बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. दबाव की स्थिति रहेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में उतावली न दिखाएं. समय पर भेंट के लिए जाएं. व्यक्तिगत संपर्कां में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. रक्त संबंधों में आपसी विश्वास बनाए रखें. भेंट मुलाकात में सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- मधुर व्यवहार पर बल दें. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था अपनाए रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 5 और 8

9शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----