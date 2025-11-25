आज 25 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले व्यवसायिक लाभ पर फोकस रखेंगे, संबंधों में मजबूती आएगी

कन्या - शि़क्षा व अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. कामकाजी परिस्थितियों मंे सकारात्मक बदलाव लाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में प्रभावी रहेंगे. मित्रों करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. कला कौशल संवरेंगे. सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. सम्मान में वृद्धि होगी. बौद्धिकता पर जोर रहेगा. अवसरों का लाभ उठाने की सोच रखेंगे. स्वार्थ संकीर्णता से उूपर उठेंगे. सुखद भ्रमण संभव है.

नौकरी व्यवसाय - कारोबारी लक्ष्य पूरे करने में उत्साह दिखाएंगे. व्यावसायिक लाभ पर फोकस रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेेगी. महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ सकते हैं.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. वातावरण की सकारात्मकता बल पाएगी. भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांेगी. सुख सुविधाओं में वृद्धि की संभावना होगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. मन के मामलों में अनुकूलता रहेगी. अपनों का साथ सहयोग बढ़ाएंगे. करीबियों को सुखद आश्चर्य से भर सकते हैं. संबंधों में मजबूती आएगी. मित्र प्रसन्न होंगे. निजी विषय प्रभावशाली रहेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. मित्रों संग समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. संपर्क संवाद संवरेंगे. संकोच हटेगा. मनोबल उूूंचा होगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोरंजन मंे रुचि लेंगे. साहस पराक्रम रखेंगे.

शुभ अंक: 5 7 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनुशासित रहें.

