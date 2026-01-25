आज 25 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: विश्वास जीतेंगे, मित्र प्रसन्न रहेंगे

कन्या - साझा विषयों में पर फोकस बनाए रखेंगे. साथियों से तालमेल बेहतर होगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. पद प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे. संवाद में स्पष्टता ल़ाएंगे. करियर में टीम भावना से लाभ होगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उन्नति के अवसर बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़ा रहेगा. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. उपलब्धियों पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. योजनाओं व प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. कामकाज में प्रभावकारी स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेंगे. प्रबंधन में उत्साही रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में सहजता रहेगी. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. संपत्ति के संग्रह संरक्षण पर जोर देंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुखद माहौल रहेगा. परिवारीजनों के साथ उत्साह से रहेंगे. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों से सहयोग बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. विश्वास जीतेंगे. मित्र प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता से काम लेंगे. तेजी बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण पर बल रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 5 7 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. आपसी विश्वास बढ़ाएं.

