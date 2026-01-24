scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 24 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले आर्थिक उपलब्धियां करेंगे हासिल, मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 24 January 2026, Virgo Horoscope Today: व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - साझीदारी में सकारात्मक बनी रहेगी. पेशेवर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सहकारी संबंधों में तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. टीम भावना पर जोर बना रहेगा. धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढेंगे. खुशियों को अपनों से साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में आकर्षकप्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध पेशेवर मामलों में गति आएगी. योजनानुसार कार्य करेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाने में सहज होंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. उन्नति के अवसर बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. कारोबारी शुभता बढ़त पर रहेगी. क्षमता से बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Kanya Rashifal economic improvement and auspicious events today
कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
भावनाओं का आदर करेंगे, वचन निभाएंगे
किसी बहस में उलझने से बचें, दूसरों के भरोसे कोई काम न छोड़ें
Fortune and auspicious color for Virgo today
कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कन्या: नेगेटिव विचार से बचें, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. रिश्तों में सजगता रहेगी. मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की मदद की भावना बनी रहेगी. अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा. रिश्तों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन पालन पर जोर बना रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. अहंकार में नहीं आएंगे. सक्रियता और संतुलन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 8

Advertisement

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जिद छोड़ें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement