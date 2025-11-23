आज 23 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: भेंट के अवसर बनेंगे, प्रियजन की खुशी ब़ढ़ाएंगे

कन्या - पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें. निजी विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रबंध कार्योंें पर फोकस बढ़ाएंगे. घरवालों से तालमेल बढ़ेगा. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.योजनाओं को गति मिलेगी. व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी. सुख सुविधाओं को बढ़ावा देंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. मित्रों का साथ विश्वास बढ़ेगा. करीबियों की सुनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. आय बढ़त पर रहेगी. बहस और अहंकार से बचें. संकीर्णता का त्याग करें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- सत्ता से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. समकक्ष प्रसन्न बने रहेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता रहेगी. विविधि उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान पर जोर होगा.



धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम पक्ष में बनेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाए रहेंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. करियर कारोबार में उछाल का लाभ उठाएंगे. पहल से बचें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में अनुकूलता के प्रयास बनाए रखेंगे. रिश्ते प्रभाावशाली रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखेंगे. मेल मुलाकात बनाए रखेंगे. अपनों से करीबी बढ़ेगी. समर्पण सहयोग का भाव बढ़ेगा. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रियजन की खुशी ब़ढ़ाएंगे. विनम्रता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमित जांच बनाए रखें. रक्तचाप आदि पर नियंत्रण बढ़ाएं. व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें. जीवन स्तर संवरेगा. सकारात्मकता बढ़ाएंगे.

Advertisement



शुभ अंक: 1 5 और 7

शुभ रंग: कत्थई

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. हड़बड़ी में न आएं. दबाव में आने से बचें.

---- समाप्त ----