आज 20 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की पेशेवर प्रगति बनी रहेगी, अपनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा

कन्या - सभी से बेहतर संवाद और मेलजोल बढ़ाने के प्रयास रखेंंगे. भाई बंधुओं संग समय बिताएंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर फोकस होगा. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. स्वजन सहयोग देंगे. सामाजिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. साहसी और उत्साहित बने रहेंगे. सहकारिता बल पाएगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक सूचनाएं साझा करेंगे. संबंधियों से करीबी रहेगी. चर्चा संवाद में रुचि बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- चर्चा संवाद में पहल बनाए रहेंगे. कामकाज सहजता रखेंगे. करियर व्यापार संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. विस्तार कार्यों में सफलता पाएंगे. परंपरागत मामलों को गति देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में निरंतरता लाएंगे. पेशेवर प्रगति बनी रहेगी. योजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी होंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. वित्तीय पक्ष बल पाएगा. बचत व निवेश पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामले बेहतर बने रहेंगे. अपनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. भेंटवार्ता में विनम्रता बनाए रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल में आगे रहेंगे. मन की बात सहजता से कहेंगे. अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. आत्मसम्मान का भाव बढेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- ढिलाई न दिखाएं. सबको साथ लेकर चलें. सजगता से आगे बढें़. संसाधनों पर जोर रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 2 3 औार 5



शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

