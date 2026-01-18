scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 18 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: मित्रों को समय देंगे, मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 18 January 2026, Virgo Horoscope Today: निजी विषयों में रुचि रखेंगे.शि़क्षण प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियां में आगे रहेंगे.परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे.अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - शैक्षिक विषयों में रुचि लेंगे.भावनात्मक मामलों में संतुलन बढ़ाएंगे.मानसिक संबंधों को बल मिलेगा.सबका साथ समर्थन पाएंगे.प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा.संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा.ध्यान प्राणायाम और योग अपनाएंगे.जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे.निजी विषयों में रुचि रखेंगे.शि़क्षण प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियां में आगे रहेंगे.परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे.अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे.प्रबंधन के कार्योंं से जुड़ेंगे.लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार बेहतर रहेगा.सेवाक्षेत्र में अवसर खुलेंगे.प्रलोभन में नहीं आएं.साहसिक प्रयासों और प्रबंधन पर जोर रखें.सकारात्मकता बनी रहेगी.संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.व्यवस्था पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों को बेहतर बनाए रहेंगे.पेशेवर मित्रों व वरिष्ठों से सामंजस्य बना रहेगा.आर्थिक कार्योंं पर फोकस रहेगा.हितलाभ संवार पर रहेगा.सहज भाव से आगे बढ़ते रहेंगे.सभी सहयोग देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Kanya rashi daily prediction and remedies
कन्या राशि वाले आज वाद-विवाद से बचें
कन्या राशि वाले अफवाहों से रहें दूर, पेशेवर प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे.
कन्या: आपको धन लाभ होगा, काम में चुनौतियां आएंगी
कन्या: रुके हुए काम पूरे होंगे, समाज में यश और बढ़ेगा
संपर्क संवाद बढ़ेगा, संबंधियों को समय दें

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते है..संबंधां में सुधार बनाए रखेंगे.भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे.अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे.करीबियों पर भरोसा जीतेंगे.मन की बात साझा करेंगे.संबंधों का लाभ मिलेगा.रिश्ते संवार पाएंगे.मित्रों को समय देंगे.मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह और सहकार बनाए रखेंगे.सजगता से कार्य करेंगे.सेहत अच्छी रहेगी.तनाव मुक्त रहेंगे.व्यक्तित्व निखरेगा.खानपान आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 5 और 9
शुभ रंग : पिस्ता कलर
आज का उपाय : ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूर्यदेव को अर्घ्य दें.सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें.सक्रियता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement