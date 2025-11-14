scorecardresearch
 

Feedback

आज 14 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी

Aaj ka Kanya Rashifal 14 November 2025, Virgo Horoscope Today: खर्च निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. दूर की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. अनुशासन अपनाएंगे. देश विदेश के कार्य बनेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में बजट से चलेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - समय सुधार पर बना रहेगा. लंच के बाद के परिणाम अधिक सकारात्मक रहेंगे. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. तैयारी और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खर्च निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. दूर की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. अनुशासन अपनाएंगे. देश विदेश के कार्य बनेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में बजट से चलेंगे. न्यायिक विषयों को अनदेखा न करें. दान धर्म में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- अनजानों से सावधानी रखेंगे. लेन देन में धैर्य दिखाएं. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखें. बाहरी मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अफवाहों पर ध्यान न दें.

धन संपत्ति- करियर में सुधार बना रहेगा. खर्च पर अंकुश बढ़ाएंगे. व्यावसायिक लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. धूर्तों से दूरी बनाकर रखें. बहस विवाद में न पड़ें. लेनदेन में सावधान रहें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे 
कन्या राशि वाले निवेश पर देंगे जोर, बजट को अनदेखा नहीं करें 
कन्या: आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे 
करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा, उद्योग व्यापार में सुधार रहेगा 
कन्या: किसी से मतभेद हो सकता है, व्यापार में ध्यान देने का समय है 

प्रेम मैत्री- रिश्तों के प्रति गंभीरता बनाए रखेंगे. प्रियजनों की अनदेखा नहीं करें. संबंधों में सुधार होगा. सूझबूझ बनाए रखेंगे. मन के मामले प्रभावित रह सकते हैं. अवसर पर बात रखेंगे. साथ विश्वास बना रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. उत्तरोत्तर परिस्थितियां अनुकूल होंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख सलाह बनाए रखें. प्रलोभन में न आएं. रहन सहन आकर्षक रहेगा. विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6  7

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दिनचर्या संवारें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement