आज 11 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले अनुभवों का उठाएंगे लाभ, जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे

कन्या - संपर्क संवाद आकर्षक बना रहेगा. सामाजिकता बढ़ाकर रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में अनुकूलता बढ़ेगी. वाणिज्यिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भाई बंधुओं संग समय बिताएंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. सभी प्रभाव में बने रहेंगे. विविध गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक मामलों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति देंगे. वाणिज्यिक में यात्रा सफल होगी. करियर कारोबार में नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में तेजी बनाए रखें. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सहकारिता बढ़त पाएगी. महत्व के मामले लंबित रखने से बचेंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों को बखूबी निभाएंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. परिवार के साथ सुख बांटेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में सहजता व संतुलन बनाए रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. उमंग उत्साह और मनोबल बढ़ेगा. सेहत संवार पाएगी.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. प्रवचन सुनें.

