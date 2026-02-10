आज 10 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: मंगलवार के दिन कन्या राशि वाले परिजनों से सूचनाएं साझा करेंगे, खानपान में असरदार रहेंगे

कन्या - वाणिज्यिक प्रयास मजबूत बने रहेंगे. कामकाज में तेजी और पेशेवरता पर रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. सामाजिक साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बेहतर रहेगा. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में विकास की स्थिति बनी रहेगी. कारोबारी उत्साह बना रहेगा. जरूरी भेंटवार्ताएं सफल होंगी. यात्रा की संभावना है.

धन संपत्ति- पैतृक संपत्ति के मामले मिलकर सुलझाएंगे. समकक्षों से मेलजोल बढ़ेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. उपलब्धियां हासिल होंगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे. साहस दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. सबका सहयोग प्राप्त होगा. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ेगी. भाईचारा बल पाएगा. संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सूचनाएं साझा करेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. रक्त संबंधों पर बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. करीबियों के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा.

शुभ अंक : 1, 4, 5 और 9

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें. साहस बढ़ाएंगे.

