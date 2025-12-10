scorecardresearch
 
आज 10 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Kanya Rashifal 10 December 2025, Virgo Horoscope Today: जल्दबाजी में लाभ प्रभावित होने की आशंका है.  न्यायिक निर्देशों की अवहेलना से बचें.  कार्य व्यापार सामान्य रहेगा.  दूर देश की गतिविधियां में रुचि बढ़ाएंगे.  

कन्या - आर्थिक कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने का समय है.  निवेश संबंधी योजनाओं की उचित जांच पड़ताल के बाद ही जरूरी निर्णय लें.  जल्दबाजी में लाभ प्रभावित होने की आशंका है.  न्यायिक निर्देशों की अवहेलना से बचें.  कार्य व्यापार सामान्य रहेगा.  दूर देश की गतिविधियां में रुचि बढ़ाएंगे.  रिश्तों पर ध्यान देंगे.  बड़ी सोच बनाए रखेंगे.  बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.  वैदेशिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी. करीबियों का भरोसा जीतने का प्रयास रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में स्पष्टता बढ़ाए रखें.  लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं.  जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.  वैदेशिक विषयों को बल मिलेगा.  लक्ष्य पाने पर जोर होगा.  भूलचूक व ढिलाई न दिखाएं. 

धन संपत्ति- खर्च की अधिकता बजट प्रभावित कर सकती है.  आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें.  कोर्ट कचहरी के मामले सक्रिय बने रह सकते हैं.  सहजता से आगे बढ़ते रहें.  वरिष्ठ से से भेंट बनाए रखें. 

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच बना रह सकता है.  अवसर का इंतजार करें.  प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.  प्रेम स्नेह व सामंजस्य में वृद्धि होगी.  रुटीन प्रस्ताव पाएंगे.  रिश्तेदारों का समर्थन मिलेगा.  परिवार सहयोगी रहेगा.  निजी संबंधों में सुधार होगा.  धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें. 

स्वास्थ्य मनोबल-  वाणी व्यवहार में सजगता बढ़ाएं.  बड़ों का सम्मान रखें.  मनोबल उूंचा होगा.  जीवनशैली आकर्षक होगी.  स्वास्थ्य सुधार पाएगा. 

शुभ अंक :  1 4 5

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  नियम पालन रखें. 

---- समाप्त ----
