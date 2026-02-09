आज 9 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: प्रिय से चर्चा होगी, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

कन्या - वित्तीय लाभ और संग्रह संरक्षण को बढ़ाने का प्रयास बनाए रखेंगे. विविध विषयों को गति देंगे. पारिवारिक संबंध संवारेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि बनी रहेगी. घर में सुखद क्षण निर्मित होंगे. अपनों से बनाकर रखेंगे. घर में मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. अतिथि आएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - आर्थिक हितों में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर लाभ एवं आय को बढ़ाएंगे. परिजनों के सहयोग से परंपरागत कार्य करेंगे. महत्वपूर्ण मामले संवारेंगे. साहस पराक्रम से सफलता बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा अधिक अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे. विविध कार्योंं में पहल बनाए रखेंगे. उन्नति से उत्साहित रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. बजट संवारने के प्रयासों में वृदिध होगी. बैंकिंग कार्य बनेंगे.



प्रेम मैत्री- अपनों से सुख सौख्य बढ़ेगा. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 3 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सद्कार्य बढ़ाएं.

---- समाप्त ----