आज 9 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: विभिन्न कार्यों सक्रियता रहेगी, सभी का भरोसा जीतेंगे

कन्या - व्यक्तिगत कार्यों में उच्च परिणाम पाएंगे. तेजी व सूझबूझ से लक्ष्यपूर्ति बनाए रखेंगे. उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. मित्रों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. आपसी मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों को बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम प्रयासों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सभी का भरोसा जीतेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह विश्वास से काम लेंगे. टीम के प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन रखेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक उन्नति के पथ पर सहज अग्रसर रहेंगे. कारोबारी सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न कार्यों सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंधों को बखूबी संवारेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल रखेंगे.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. सहयोग रखें.



