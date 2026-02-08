आज 8 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: कार्य कुशलता बल पाएगी, विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे

कन्या - घर में उत्साह और विश्वास से सबको जोडे रखेंगे. परिवार के लोगों के साथ सुख सौख्य बढ़ाएंगे. परस्पर सामंजस्यता और सहजता बढ़ेगी. हर्ष आनंद का वातावरण बनाए रहेंगे. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर वाण व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ें़गे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. सहकार की भावना रहेगी. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. बड़ी सोच रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आकर्षक प्रस्तावों उत्साहित रहेंगे. इच्छित लक्ष्य प्राप्त होंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. टीम वर्क की भावना बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आय के साथ संग्रह पर जोर होगा. बैंकिंग कार्य गति लेंगे. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. धनधान्य वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. योजनाएं सफलता पाएंगी. कार्य कुशलता बल पाएगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. व्यवसाय संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता पर जोर होगा. निजी पक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर बल देंगे. मान सम्मान बढ़ा रहेगा. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिचित सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 5 8

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. परस्पर मदद बनाए रखें.

