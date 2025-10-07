आज 7 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले अच्छा प्रदर्शन करेंगे, विविध विषयों में लाभ बढ़ेगा

कन्या - सबके के साथ और सहयोग से श्रेष्ठ कार्यों को गति देंगे. हितलाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. करियर कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे. बड़े एवं औद्योगिक लक्ष्य पाने का प्रयास बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सफलता मिलेगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. साझा व्यवसाय में उत्साह बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सामूहिक योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. विविध प्रयासों में तेजी रहेगी. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन रखेंगे. सहकार से आगे बढ़ते रहेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक अवसरों को पक्ष में बनाएंगे. विविध विषयों में लाभ बढ़ेगा. आवश्यक कार्यों को लंबित नहीं रखेंगे. भूमि भवन से संबंधी मामलों में सफलता बढ़ेगी. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. रिश्तेदारों से सूचनाएं साझा करेंगे. परिवार में सबसे सुख सौख्य बांटेंगे. रिश्ता मजबूत बना रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा. आदरभाव बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता से काम लेंगे. सकारात्मकता बढे़गी. चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. लंबित मामले गति लेंगे. खानपान सात्विक बनाए रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5 7 8 और 9

शुभ रंग : अंजीर के समान

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहयोग बनाए रखें.

---- समाप्त ----