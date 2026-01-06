आज 6 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: विभिन्न गतिविधियों में प्रभाव रहेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

कन्या - आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा. कामकाज में अनुशासन बनाए रखेंगे. शासन प्रशासन के मामलो में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह के साथ कार्य करेंगे. मित्रों को साथ बनाए रखने की कोशिश करें. कार्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. कारोबारी संबंध बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को तेजी करेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न गतिविधियों में प्रभाव रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल से उत्साहित रहेंगे. उम्दा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. बड़ी उपलब्धियां संभव होंगी. योजनाओ को समर्थन मिलेगा. विभिन्न विषयों पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में मिठास बनी रहेगी. मित्र उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों सहजता बनी रहेगी. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणीव्यवहार में बेहतर रहेंगे. परिजनों से खुशी साझा करेंगे. बुद्धि विवेक एवं व्यक्तित्व संवार पाएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : महाबली संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. शक्ति बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

