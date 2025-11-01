scorecardresearch
 

आज 1 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले आज पाएंगे कामकाजी मजबूती, किसी की बातों में ना आएं

Aaj ka Kanya Rashifal 1 November 2025, Virgo Horoscope Today: उम्मीद से बेहतर परिणाम बनेंगे.  निजी जीवन में सफलता मिलेगी.  नियम अनुशासन रखेंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.  साझा मामले सहज रहेंगे.

कन्या - कर्मठ बने रहेंगे.  परिश्रम और सूझबूझ से बेहतर परिणाम बनेंगे.  विपक्ष के प्रति कठोर रहेंगे.  पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे.  आवश्यक कार्यों में गति लाएंगे.  कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी.  रिश्ते बेहतर बनेंगे.  सेवा व्यवसाय से जुड़े मामलों में गति आएगी.  उम्मीद से बेहतर परिणाम बनेंगे.  निजी जीवन में सफलता मिलेगी.  नियम अनुशासन रखेंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.  साझा मामले सहज रहेंगे.  लोगों का साथ और विश्वास पाएंगे.  आवश्यक प्रयास बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे.  लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा.  परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी.  पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे.  कार्यगति बढ़त पर बनी रहेगी. 

धन संपत्ति- लाभ एवं व्यापार प्रभावशाली बना रहेगा.  साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.  अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा.  सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा.  विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. 

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कह पाएंगे.  करीबियों से संवाद संवारेंगे.  मित्र संबंधों में मजबूती रहेगी.  स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. दाम्पत्य जीवन सुखकर रहेगा.  रिश्तों को बल मिलेगा.  अपनों का साथ बनाए रखेंगे.  करीबी सहयोगी रहेंगे.  गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखें.  स्मरणीय पल बनेंगे.  प्रिय से भेंट होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  उर्जावान बने रहेंगे.  उत्साह मनोबल बना रहेगा.  अत्यधिक वजन उठाने से बचें.  स्वयं का ध्यान रखें.  सामंजस्य बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 1 3 5 और 8

शुभ रंग :  समुद्री नीला

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं.  शनिदेव का स्मरण रखें.  बहकावे में न आएं. 

