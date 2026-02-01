आज 1 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: प्रेम में शुभता रहेगी, आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे

कन्या - आर्थिक लाभ एवं संवार की कोशिशों में तेजी आएगी. मित्रों और प्रियजनों को समय देंगे. पेशेवर चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे. लाभ बढ़ेगा. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. महत्वपूर्ण प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. चहुंओर सफलता के संकेत बने रहेंगे. बड़प्पन और उत्साह बढ़ेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर में नए अवसर बनेंगे. पेशेवर प्रतियोगिता बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें. विविध कार्य साधेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में रुचि बढाएंगे. भेंट मिल सकती है. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में तेजी लाएंगे. प्रबंधन पक्ष में रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बेहतर बना रहेगा. दोस्तों को वक्त देंगे. रिश्तों में सहजता से रखेंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. संबंधां को संवारेंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. सभी प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ा रहेगा. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. वचन वादा निभाएंगे. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 4 6 और 6

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. तेजी रखें.

---- समाप्त ----