आज 7 अगस्त 2025 का कन्या राशिफल (Virgo Horoscope): कन्या वाले नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे, रुटीन प्रस्ताव पाएंगे

Virgo/Kanya rashi, Aaj Ka Rashifal- कामकाजी संबंधों में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में भेंट मुलाकात में आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में धैर्य धर्म और विनम्रता बनाए रखें. सहजता से उचित अवसर पर अपना पक्ष रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. घरवालों पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन पक्ष बल पाएगा. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में उतावली न करें. चर्चा में सजगता रखें. जिद से बचें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से कार्य करें. स्वार्थ संकीर्णता व लोभ प्रलोभन में न आएं. बड़ों का समर्थन रहेगा. कारोबारी संवाद में प्रदर्शन बेहतर होगा.

धन संपत्ति- पेशेवर पक्ष पर अधिक फोकस होगा. कामकाज में लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. भवन वाहन आदि सुविधाओं में रुचि रहेगी. अन्य को सुनने का भाव बनाए रखें. व्यर्थ के वादों में आने से बचें.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में पहल करने से बचेंगे. रिश्तों सहजता बनाए रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कह सकते हैं. अन्य की भावनाओं को आहत न होने दें. रिश्तों में सामंजस्यता रखें. पूर्वाग्रह से बचें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. करीबी वातावरण में अनुकूलन के प्रयास बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में हल्की बात से बचें. संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. संकेतों के प्रति सजगता दिखाएं. अति उत्साह व आवेश में आने से बचें.

शुभ अंक : 3 5 6 7

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. भ्रम से बचें.

