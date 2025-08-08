scorecardresearch
 

आज 08 अगस्त 2025 का कन्या राशिफल (Virgo Horoscope): कन्या राशि वाले साहस दिखाएंगे, ये है आपका लकी कलर

आज 08 अगस्त 2025 का कन्या राशिफल (Virgo Horoscope): रिश्तों में उलझाव से बचेंगे. मित्रों से स्पष्टता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. मन की बात कहेंगे.

आज का कन्या राशिफल
आज का कन्या राशिफल

कन्या - बड़ों की आज्ञा और नियम पालन से सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. कामकाज में रुचि बनी रहेगी. बहस विवाद से बचेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्यां में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पर्धा का भाव रहेगा. साहस दिखाएंगे. 

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. सहज रहें. 
 

