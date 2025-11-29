scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 29 November 2025: वृषभ राशि वालों के नौकरी में हो सकता है परिवर्तन, कार्य को स्वयं पूरा करने का प्रयास करें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 29 November 2025: अपने सपनों को साकार रूप देने का समय निकट ही है.  इस बात के चलते आप हर्षित हो सकते हैं.  परिवार में किसी का विवाह धूमधाम से हो सकता है.  धन की आपूर्ति में किसी भी तरह का अभाव नजर नहीं आ रहा है.  

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Ace of pentacles 

आगे आने वाले समय में अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है.  किसी पुरानी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है. कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं. कार्य में मिली सफलता के कारण मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है.  नई परियोजना में सहायक के पद पर कार्य कर सकते हैं. अपने सपनों को साकार रूप देने का समय निकट ही है.  इस बात के चलते आप हर्षित हो सकते हैं.  परिवार में किसी का विवाह धूमधाम से हो सकता है.  धन की आपूर्ति में किसी भी तरह का अभाव नजर नहीं आ रहा है.  नौकरी में परिवर्तन संभव है.  बिना सोचे समझे पैसों का निवेश न करें. किसी करीबी व्यक्ति की बातों में आकर किसी योजना में पैसे लगाने से पहले भली-भांति जानकारी ले सकते है. स्थानांतरण मिलने से मानसिक तनाव हो सकता है. इस समय  शेयर मार्केट में धन लगाने से बचाव करना चाहिए. परिवार के प्रति जिम्मेदारियां का निर्वाह कर सकते हैं.  नए मकान के खरीदने की बात पूरी होती नज़र आ रही है. भाग्य की भरोसे ना रहे . अपने कार्य को स्वयं पूरा करने का प्रयास करें.  कोई भी ऐसा कार्य न करें.  जिससे किसी को तकलीफ पहुंच सकती है.  गलत बात का समर्थन न करें.  सहयोगी के साथ मिलकर कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी बातों पर क्रोध न करें. इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है.  

आर्थिक स्थिति: किसी नए घर की शुरुआत मित्र के साथ साझेदारी में कर सकते हैं. अपने खर्चो पर नियंत्रण लगाएंगे.

रिश्ते: जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी करने वाले लोगों से दूर रहे. छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. 

