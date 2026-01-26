Vrishabh Tarot Rashifal 26 January 2026: खाने पीने में बदलाव करें, सम्मान पाएंगे

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Justice

शक्ति और बल का गलत फायदा न उठाएं.किसी को परेशान करने की नीयत से कोई कार्य न करें.कर्मों का प्रतिफल जरूर मिलता है.अच्छे या बुरे कर्मों का उसी के अनुसार प्रतिफल मिलता है.सत्य और संयम लोगों के साथ रिश्ते सुधारेंगे. आलस्य को दूर कर कार्यों को सही समय पर पूरा करें.किसी भी निर्णय से पहले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की सूक्ष्मता से जांच परख कर लें.बदले की भावना से कोई भी कार्य न करें.उच्च अधिकारी से अपनी भावनाएं साझा कर सकते है.

किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले उच्च अधिकारी के साथ विचार विमर्श करेंगे.सामने वाले को अपनी योजना को बताएंगे.ताकि कार्य शैली में बदलाव किए जा सकें.विवाह के लिए मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है.मन में किसी काम को लेकर तनाव बढ़ सकता है.किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर अच्छा नाम कमा सकते है.करीबी व्यक्ति की बातों का अनसुना कर सकते है.संतान की तरक्की खुशी बढ़ा देगी.इस समय किसी काम को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें.

स्वास्थ्य: खानपान की लापरवाही कमजोरी ला सकती है.खाने पीने में बदलाव करें.

आर्थिक स्थिति: किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करते समय उसको अच्छे से पढ़ और समझ लें.

रिश्ते: दूसरों की भावनाओं का मजाक न उड़ाएं.रिश्तों को सम्मान और प्रेम से मजबूत बनाएं.

