Vrishabh Tarot Rashifal 25 January 2026: योजना बनाएंगे, धन की आवक बढ़ेगी

वृषभ (Taurus):-

Cards :- Five of swords

किसी कार्य को पूरा करते समय उसकी गुणवत्ता को नजरंदाज न करें.धैर्य और संयम के साथ कार्य को पूरा कर सकते है.किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए किसी ऐसे मार्ग का चयन कर सकते है.जो अनैतिक साधनों से युक्त सरल हो सकता है.कार्य को बेहतर तरीके और संयम के साथ पूरा करना कार्य की गुणवत्ता को बढ़ा सकता हैं.जब से कार्य करना शुरू किया है.इस समय इस जिस कार्य को पूरा करने के लिए आसान नहीं है. ऐसी स्थिति में उसमें सफलता प्राप्त करना काफी कठिन नजर आ सकता है.गलत तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश भविष्य में ग्लानि और निराशा के ओर ले जा सकती है.किसी भी अनैतिक साधन से किया गया कार्य भले ही सफलता दिला दें.पर मन की संतुष्टि प्राप्त कही होगी.

किसी के साथ प्रेम संबंध में तर्क वितर्क होने से नाराजगी बढ़ सकती है.किसी पर ज्यादा विश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है. कार्य क्षेत्र में आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते है.सावधानी और सजगता आपके लिए आवश्यक है.अपनी बातों को बहुत ज्यादा साझा ना करे.किसी के साथ आपका मतभेद गहरा हो जाय.और आप यह महसूस करे कि अपने कदम आगे क्यों बढ़ा दिए.किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व अच्छे से सोच विचार करें.सभी परिस्थितियों से मुक्त होकर आगे के संघर्ष के लिए योजना बनाए.



स्वास्थय : स्वास्थय को लेकर चिंतित रह सकते है. किसी बड़ी बीमारी की आशंका चिकित्सक को हो सकती है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. किसी को उधार बिना लिखा पढ़ी के न दे. व्यर्थ धन को खर्च न करें.

रिश्ते : आपके प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति ने शक की स्थिति बन दी है.बातचीत करके इस समस्या से बाहर निकालने के प्रयास करना चाहिए.



