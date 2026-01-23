scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 23 January 2026: वृषभ राशि वाले नौकरी से पाएंगे तरक्की, मानसिक तनाव रहेगा दूर

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 23 January 2026: कार्य क्षेत्र में अपने काम में प्रगति देखेंगे कार्य की व्यस्तता के चलते जीवनसाथी खुद को नजरअंदाज महसूस कर सकता है. सामने वाले को समझने का प्रयास करें. कुछ नए स्रोत जिनसे अच्छा लाभ प्राप्त होगा सामने आ सकते हैं.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Empress

किसी भी योजना में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच समझ लें.  ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचें. जिनको लेकर प्रियजनों से विवाद हो सकता है. जो कुछ भी बोलें, सोच समझकर बोले. लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूरा कर सकते है. इस समय कोई ऐसी योजना बना सकते है. जो किसी पुराने बंद पड़े व्यवसाय को  मन मुताबिक शुरू करने की योजना पर पुनः विचार कर सकते है. बार बार गलतियां न करें. इससे सामने वाले का विश्वास आपके कार्यों को लेकर संदेहास्पद हो सकता है. कार्य क्षेत्र में अपने काम में प्रगति देखेंगे कार्य की व्यस्तता  के चलते जीवनसाथी खुद को नजरअंदाज महसूस कर सकता है. सामने वाले को समझने का प्रयास करें. कुछ नए स्रोत जिनसे अच्छा लाभ प्राप्त होगा सामने आ सकते हैं. जीवनसाथी का बर्ताव आपके पेशेवर रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है.  करियर में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई तकनीके सीखने की आवश्यकता महसूस करेंगे.  इस संदर्भ में किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श हो सकता है. संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपतियों की इच्छा पूरी होती नजर आ रही है विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. अच्छी मेहनत अच्छे परिणाम लेकर आएगी.  इस बात की निश्चिंतता रखें.  लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं ना रखें. कार्य को स्वयं पूरा करने का प्रयास करें. विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं. अस्थमा की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वाले पुरानी गलती से लें सबक, धैर्य और संयम से बातों को समझें
रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, रिश्तों में चल रही अनबान दूर होगी
पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है, दिन शुभ रहेगा
लोगों की बातों पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें, बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें
कार्य सावधानी से पूरे करें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किया धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है किसी नए वाहन की खरीदी पर विचार करेंगे. 

रिश्ते: कुछ लोग रिश्तों को स्वार्थ की तरह उपयोग करते हैं. ऐसे लोगों के साथ व्यवहार सीमित रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement