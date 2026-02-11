scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 11 February 2026: बड़े धन निवेश पर विचार कर सकते हैं, लाभ होगा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 11 February 2026: कार्यों को तय समय सीमा में पूरा कर योग्यता का परिचय दें. बार बार आ रही परेशानी से बाहर निकले. स्थितियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश सफल होती नज़र आएगी. 

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Lovers
प्रिय के साथ रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे. कुछ समय से किसी तनावपूर्ण स्थिति के चलते दोनों के बीच के रिश्ते खराब होने लगे थे. इस समय अपने परिजनों को इस सम्बन्ध के बारे में बता सकते है. कार्य क्षेत्र में किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपका पुराना परिचित निकल सकता है. इस कारण थोड़ा तनाव  हो सकता है. सामने वाले के समक्ष खुद की काबिलियत साबित करने का दवाब महसूस कर सकते है. परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.

परिवार में किसी की विवाह  होने से खुशियों का माहौल बन रहा हैं. सभी लोग ज़ोर शोर से विवाह की तैयारियों में जुटे हुए हैं. मित्र की तरफ से व्यवसाय में साझेदारी का अवसर मिल सकता हैं. इससे  जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आया नया बदलाव आपको विचलित कर सकता हैं. जिससे आपके कार्यों में विघ्न होने लगा है. अपने विचारों को लक्ष्य पर केंद्रित करें. जो भी आपके जीवन में परेशानियां आई हुई हैं. उनका निवारण जल्द ही मिलने की उम्मीद बन रही है. कार्यों को तय समय सीमा में पूरा कर योग्यता का परिचय दें. बार बार आ रही परेशानी से बाहर निकले. स्थितियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश सफल होती नज़र आएगी. 

स्वास्थ्य: हाथ-पैरों में सुन्नता आने लगी हैं. जिसके कारण चलने फिरने में लड़खड़ाहट बढ़ने लगी हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

लोगों के साथ रिश्ते अच्छे रखें, किसी को परेशान न करें
धन निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन
कमियों में सुधार लाएं, दूसरों की कमियों का मजाक न उड़ाएं
माता से कीमती उपहार मिल सकता हैं, नए लोगों से मुलाकात संभव है
लोगों के साथ सोच समझकर व्यवहार करें, दूसरों को खुद पर निर्भर न होने दें
Advertisement

आर्थिक स्थिति:पूर्व में किए धन निवेश के प्रतिफल से संतुष्ट नहीं हैं. किसी बड़े धन निवेश पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: पिता के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं. किसी बड़े की तबियत खराब हो सकती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement