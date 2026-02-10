scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 10 February 2026: छोटे बड़े लोगों को उचित सम्मान दें, व्यर्थ के विवाद से बचें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 10 February 2026: किसी भी बात का ढिंढोरा परिणाम आने से पूर्व न पीटे. कई बार परिणाम सोच के अनुसार न होने के कारण कई लोगों की बातें सुनना पड़ सकती है. छोटे बड़े लोगों को उचित सम्मान और स्नेह दें. व्यर्थ में किसी से विवाद में न उलझे.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- King of pentacles 
पिता से व्यवसाय में कुछ धन लगाने की बात कर सकते है. इस समय उनका कोई भी जवाब न मिलना संशय में डाल सकता है. थोड़ा संयम से उनके जवाब का इंतजार करेंगे पारिवारिक मामलों के बारे में दूसरे लोगों से सलाह ना लें. घर के मामले घर में ही सुलझाने का प्रयास करें. बात-बात पर किसी का मजाक ना उड़ाए. ऐसा व्यक्ति जो काफी अनुभव रखता हो उसके साथ मित्रता कर सकते हैं. जीवनसाथी की बातों को अनसुना न करें. व्यर्थ दिखावे के लिए धन खर्च नहीं करें.

बार बार किसी भी बात को सामने वाले के समक्ष न दोहराएं. इससे दूसरा व्यक्ति चिढ़ सकता है. आगे की योजनाओं को अभी शांत रहकर बनाएं. किसी भी बात का ढिंढोरा परिणाम आने से पूर्व न पीटे. कई बार परिणाम सोच के अनुसार न होने के कारण कई लोगों की बातें सुनना पड़ सकती है. छोटे बड़े लोगों को उचित सम्मान और स्नेह दें. व्यर्थ में किसी से विवाद में न उलझे. 

स्वास्थ्य: किसी गलत वस्तु के सेवन से शरीर में खुजली होना शुरू हो सकती है. चिकित्सक की सलाह पर जरूरी जांचे करवा सकते है. 

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन में सामने वाले पर विश्वास होना आवश्यक है इसके बाद भी लिखा पढ़ी आगे गलतफहमियां बढ़ने नहीं देगी. 

रिश्ते: जो बीत गया वह अतीत था. उसकी अच्छी यादों से सबक ले. और वर्तमान को उससे प्रभावित न होने दे. 

