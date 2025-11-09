Vrishabh Tarot Rashifal 9 November 2025: खुद को सक्षम पाएंगे, पुराने मित्र से मिल सकते हैं

वृषभ (Taurus):-

Cards:-Eight of swords

वर्तमान जीवन प्रतिस्पर्धात्मक है.जिसमें हर कदम पर शत्रुओं के साथ जूझना पड़ता है. इस प्रतिस्पर्धा में कई बार हमें जीत प्राप्त होती है. और कई बार हम हार भी जाते हैं. ऐसी ही कुछ स्थितियों इस समय आपके आसपास उत्पन्न हो सकती हैं. यहां हारने का मतलब आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा के खोने से भी हो सकता हैं.हर हाल में जीत हासिल करना ही पड़ेगी. सामने अतीत की यादों और परिस्थितियों ने आपको काफी गहरे जख्म दिए होंगे. किंतु धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते हुए आप इन प्रतिकूल परिस्थितियों से भी धीरे-धीरे बाहर निकलने में सफल हो जाएंगे. और आपके यह गहरे जख्म भी धीरे-धीरे भरने शुरू हो जाएंगे.

इस समय अपनी आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी को उतारना आवश्यक है. कुछ ऐसे लोगों पर आपका विश्वास इतना अधिक बना हुआ ह. कि आप उनके खिलाफ कुछ भी बातें सुनने को तैयार नहीं होते हैं.आपकी इसी बात का फायदा उठाते हुए सामने वाले लोग आपको एक बड़ी मुसीबत में डालने की साजिश बना सकते हैं. अपने चारों तरफ के इस नकारात्मक वातावरण से बाहर आने का प्रयास कीजिए. यदि आप आगे बढ़ते हैं.तो आपकी समस्याओं के समाधान भी मिलने शुरू हो जाएंगे.साथ ही आप प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने लिए अनुकूल बनाने में खुद को सक्षम पाएंगे.

स्वास्थ्य: आंखों में मोतियाबिंद उत्तर आने के कारण चिकित्सक ने जल्द से जल्द शल्य चिकित्सा करने की सलाह दी है.इस समय आपकी आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होती जा सकती है.

आर्थिक स्थिति: आपके विश्वास का लाभ उठाकर किसी मित्र ने आपसी आर्थिक मदद ली है. पर अब आप इस बात से चिंतित हो सकते हैं,कि आपका मित्र शायद आपको पैसा वापस देने की इच्छा नहीं रख रहा है.

रिश्ते: रिश्तो में अंधविश्वास ना करें. कई बार लोग इस बात का फायदा अपने स्वार्थ के लिए उठा लेते हैं.

