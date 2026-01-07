Vrishabh Tarot Rashifal 7 January 2026: आज अपशब्दों का प्रयोग न करें, छवि को होगा नुकसान

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ace of swords

धीरे धीरे आपके विचारों में सकारात्मक बढ़ती जा रही है. इससे जीवन में आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होती महसूस करेंगे. जिन कार्यों को करने में खुद को अक्षम महसूस कर रहे थे. वो कार्य आसानी से पूरे होते नजर आएंगे. परिस्थितियों में आया यह बदलाव जीवन को एक बेहतर स्थिति में ले जा सकता है. आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है. संभव है, कि नौकरी में पदोन्नति के पश्चात आपको मनचाहा विभाग या मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण प्राप्त हो जाएं. इस बात से उत्साह और उमंग बढ़ेगा.

और पढ़ें

इस समय उच्च अधिकारी आपकी काबिलियत और योग्यता से प्रभावित हो सकते हैं. जिससे कुछ बड़े अवसर मिल सकते है. यदि आप जीवन को संतुलित करने का प्रयास नहीं करते हैं. तो आगे कार्यों में काफी परेशानी आने की संभावना नजर आ रही है. दूसरों को बिना बात के गुस्सा न करें. भाषा में संयम बनाए रखें. लोगों के साथ बातचीत के समय बात बात पर अपशब्दों का प्रयोग न करें. इस बात का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य: कुछ समय से लगातार शरीर में दर्द बढ़ता जा रहा है. तो घरेलू उपचार के साथ किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श भी लेना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: यदि किसी व्यक्ति को कुछ रकम उधार दे रहे हैं. तो इसे बिना लिखा पढ़ी के ना दे.

आर्थिक स्थिति: कुछ स्थितियों में धन को लेकर ज्यादा कंजूस होना किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है.

Advertisement

रिश्ते: अतीत की किसी रिश्ते में वर्तमान जीवन में आकर उथल-पुथल मचा दी है. इस समय खुद को संतुलित करने का प्रयास आपकी मानसिक तनाव को कम करेगा.

---- समाप्त ----