आज 26 जनवरी 2026 वृष राशिफल: आर्थिक मामलों में सजगता बनाए रहें, लेनदेन पर ध्यान देंगे

वृष - महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखें. निवेश बढ़ाने की कोशिश बनी रहेगी. करियर व्यापार में सहज रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. रिश्ते निभाएंगे. व्यर्थ का दिखावा न करें. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाए रहेंगे. नौकरी व सेवा कार्य में रुचि बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय - न्यायिक मामलों में सक्रियता आएगी. नीति-नियमों की सजगता रखें. पेशेवरों भरोसा जीतें. आर्थिक लाभ मिलाजुला बना रहेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएं. अनावश्यक चर्चा संवाद से बचें.

धन संपत्ति- खर्च पर अंकुश रखें. अनुबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं. आपसी विश्वास बनाए रहें. व्यवस्था पर जोर दें. बजट की अनदेखी से बचेंगे. आर्थिक मामलों में सजगता बनाए रहें. लेनदेन पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच बना रहेगा. जल्दबाजी न करें. वार्ता में सजगता बढ़ाएं. अपनों के बीच सहज संकोच बना रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें. अवसर पर पक्ष रखें. मतभेद उभर सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- तार्किकता बढ़ाएं. विरोधी सक्रिय होंगे. स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही न दिखाएं. बड़ी सोच रखें. व्यवहारिकता पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : चांदी समान

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.

