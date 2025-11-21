scorecardresearch
 

आज 21 नवंबर 2025 वृष राशिफल: करीबियों को जोड़कर चलेंगे, संबंधों में ऊर्जा भरेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 November 2025, Taurus Horoscope Today: दाम्पत्य को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. बड़प्पन दिखाएंगे. सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. करीबियों को जोड़कर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. भेंट सफल होगी. प्रस्ताव मिलेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा.

taurus horoscope
वृष- टीम का भरोसा जीतेंगे. निजी संबंधों में मजबूती आएगी. साझेदारी का प्रयास बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में बड़े फैसले ले सकते हैं. भेंट चर्चा और नेतृत्व में अधिक प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. करीबी सहायक होंगे. परिवार में शुभता रहेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. सौदों व समझौतों पर फोकस बढ़ाएंगे. वार्ताओं में सहज रहेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. भूमि भवन के मामलों में सक्रियता आएगी.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारी लेने और निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज बढ़त पर बना रहेगा. सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यां में बेहतर रहेंगे. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धन संपत्ति- करियर व्यापार में बड़े प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. सहकारिता की भावना को बल मिलेगा. उपलब्धि हासिल करेंगे. संस्थागत प्रयास आगे बढ़ाएंगे. भू-भवन के कार्यों में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों में सामंजस्य बढ़ा हुआ रहेगा. संबंधों में घनिष्ठता आएगी. दाम्पत्य को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. बड़प्पन दिखाएंगे. सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. करीबियों को जोड़कर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. भेंट सफल होगी. प्रस्ताव मिलेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान उम्दा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 3 5 और 6

शुभ रंग: हीरे के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सहयोग बढ़ाएं. सात्विक रहें.

