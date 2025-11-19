आज 19 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृष वालों के कामकाज में आएगी तेजी, प्रेम-संबंधों में मिठास और स्वास्थ्य पर देना होगा ध्यान

वृष- जरूरी कार्य तय समय में पूरा करें. सेवाक्षेत्र में तुलनात्मक बेहतर प्रदर्शन रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता रखेंगे. कार्य व्यापार में ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. उधार के व्यवहार से बचें. व्यवस्था को मजबूती दें. प्रलोभन में नहीं आएं. कर्मठता से काम लेंगे. प्रबंधन का सम्मान करेंगे. सहकार भावना बल पाएगी. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कार्यगति अपेक्षा के अनुरूप रहेगी. आवश्यक विषयों में सजगता रखें. बड़ी सोच से काम लें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. पेशेवर चर्चाओं में धैर्य बढ़ाएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार के मामले रुटीन रहेंगे. तथ्यों पर नजर बनाए रखें.

धन संपत्ति- बजट की अनदेखी न करें. लाभ सामान्य बना रहेगा. विपक्ष की सक्रियता से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. आय पूर्ववत् रहेगी. नियम बनाए रखें. धूर्तों से दूरी बनाएं.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ संतुलित व्यवहार बनाए रखें. प्रेम और सामंजस्यता से आगे बढ़ें. अनुभवियों के सुझावों पर ध्यान दें. अपनों के लिए त्याग की भावना रखें. बहस विवाद से बचें. मन के मामलों में पहल करने में सजग रहें. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. चर्चा में विनम्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक जांच-पड़ताल बनाए रखें. अपनों की अनदेखी से बचें. स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें. व्यस्तता बनी रहेगी. ऊर्जा और मनोबल बनाए रखें. खानपान में सजग रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5 और 6.

शुभ रंग: आसमानी.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पान के पत्तों पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं एवं चांदी दान दें. अनुशासित रहें.

---- समाप्त ----