आज 13 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: सहकार का भाव रखेंगे, बैंकिंग कार्य बनेंगे

वृष - घर में श्रेष्ठ लोगों का आगमन बा रहेगा. वित्तीय विषयों को संवारने तेजी लाएंगे. चर्चा संवाद में आगे बने रहेंगे. पैतृक व्यापार व प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. धन संपत्ति के संग्रह संरक्षण में सफल रहेंगे.घर में सुखद क्षण निर्मित होंगे. अपनों के आदर सम्मान को बनाकर रखेंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - आर्थिक उन्नति और विकास को बल मिलेगा. वित्तीय लाभ एवं बचत को बढ़ाएंगे. परंपरागत कामकाज में सफल होंगे. परिजनों के सहयोग से महत्वपूर्ण मामले संवारेंगे. साहस से सफलता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न कार्योंं में पहल बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सहकार का भाव रखेंगे. बजट संवारने के प्रयासों में वृदिध होगी. बैंकिंग कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के बीच हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों के संग स्मरणीय पलों को बिताएंगे. मन की बात अपनों से कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुपालन अनुशासन पर बल रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा. व्यवहार में मिठास रहेगी.

शुभ अंक : 2 4 5 6

शुभ रंग : चांदी के समान

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सद्व्यवहार बढ़ाएं.

