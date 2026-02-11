scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 11 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले आर्थिक क्षेत्र में पाएंगे सुधार, करियर व्यापार में बना रहेगा लाभ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 February 2026, Taurus Horoscope Today: परिवार के लोग समर्थन बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे. सीख सलाह से निर्णय लेंगे. भावनात्मकता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - दाम्पत्य में विश्वास और मिठास बढ़ेगी. संबंधों में मजबूती आएगी. परिवार के लोगों से संवाद बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवारेंगे. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. साझीदारी व सहकारिता पर जोर बढ़ाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. परिजनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षित बना रहेगा. कारोबार में मिलकर चलेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. सबका सम्मान बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. संतुलित गतिविधियों को बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों पर फोकस होगा. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. टीम बनाकर कार्य करेंगे. लक्ष्य के प्रति जल्दबाजी नहीं दिखाएं. व्यवस्था बनी रहेगी. शुभसूचना प्राप्त होगी. बड़ा सोचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वाले आर्थिक क्षेत्र में पाएंगे सुधार, करियर व्यापार में बना रहेगा लाभ
वृषभ: पूरे उत्साह से काम करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा
हर काम सावधानी से करें, शुभ रंग होगा गुलाबी
स्पष्टता बढ़ाएंगे, भेंट चर्चा में सहज रहेंगे
Success and health improvement for Taurus today
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहयोग व सहनशीलता बनाए रखेंगे. परिवार के लोग समर्थन बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे. सीख सलाह से निर्णय लेंगे. भावनात्मकता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ा रहेगा. विवेक बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. उत्साह दिखाएंगे.

शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

Advertisement

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सज्जनता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement